Зустріч Трампа з Путіним не є поступкою – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що майбутні переговори між президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним слід розглядати як “розвідкову зустріч” для з’ясування позицій сторін.

Про це повідомляється в інтерв’ю, опублікованому на сайті Державного департаменту США.

Рубіо – про мету зустрічі Трампа й Путіна

Держсекретар наголосив, що зустріч, запланована на п’ятницю, не є поступкою російському лідеру, попри критику деяких ЗМІ.

За словами Рубіо, попередні телефонні розмови між лідерами не мали бажаного результату, тому президент Трамп вважає, що необхідна особиста зустріч.

— Президент говорив із Путіним телефоном три чи чотири рази, і ми ще не досягли бажаного результату. Президент вважає, що треба подивитися йому в очі, почути особисто, оцінити людину, — пояснив держсекретар.

Рубіо відзначив складність ситуації, зазначивши, що для російського диктатора ця війна має принципове значення.

Водночас він висловив сподівання на швидке з’ясування перспектив успішного врегулювання конфлікту.

Крім того, під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що на зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні.

— Президент повинен поїхати й отримати чіткіше розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні, – заявила Левітт.

Нагадаємо, що зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна має відбутися цієї п’ятниці на території військової бази США на Алясці.

Попри чутки, президент України Володимир Зеленський не приєднається до зустрічі.

