Антиурядові протести в Сербії: поранено понад 60 цивільних та 16 поліціянтів

Головне У Белграді і Нові-Саді прихильники уряду закидали протестувальників феєрверками. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Президент Сербії Вучич прибув до командного центру поліції на тлі протестів у частині міст країни.

Внаслідок сутичок постраждали 64 протестувальники та 16 поліцейських.

Александр Вучич заявив, що громадянської війни в Сербії не буде.

У середу, другий день поспіль, між сербськими антиурядовими протестувальниками та прихильниками президента Александра Вучича відбулися сутички. Відомо про десятки постраждалих серед протестувальників та поліціянтів.

Сутички у Сербії: де відбуваються демонстрації

Так, у північному місті Нові-Сад, поблизу офісу керівної Сербської прогресивної партії Вучича, прихильники президента закидали світловими шашками та феєрверками противників президента.

На вулиці розгорнули сили поліції для охорони будівлі.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич заявив, що принаймні один поліціянт дістав поранення.

Як повідомляє агенство AP, тисячі людей вийшли на демонстрації в різних частинах країни. У Белграді поліція використовувала для розгону людей сльозогінний газ.

У центральному місті Кралево утворили кордон для розділення протестувальників та прихильників.

Демонстрації також відбулися в центральних містах Крагуєвац і Чачак, а також у південному місті Ніш.

Наслідки протестів у Сербії: є поранені

Проурядові ЗМІ повідомили, що Вучич у середу ввечері прибув до табору своїх прихильників у центрі Белграда. Президент назвав антиурядових протестувальників бандитами.

Президент Сербії, інші урядовці, а також державні медіа неодноразово називали протестувальників терористами, хоча протести в Сербії з листопада минулого року були в основному мирними.

Протести 13 серпня спалахнули у відповідь на інциденти, що сталися 12 серпня ввечері в північно-західному місті Врбас, де поліція розділила протестувальників з протилежних таборів.

У Врбасі прихильники Вучича кидали фаєри, каміння та пляшки в противників президента. Останні теж кидали у відповідь різні предмети. Поліція повідомила, що десятки людей отримали поранення, серед них 16 поліцейських, двоє у важкому стані, пише сербське видання РТС.

За словами самого президента, тільки в місті Нові-Сад у сутичках постраждали 64 місцевих жителі і п’ять співробітників військової поліції.

Також поліція повідомила, що після сутичок у Врбасі затримано кілька осіб.

Протестувальники заявили, що прихильники Вучича першими напали на них у Врбасі. У Белграді поліція розігнала мітинг у центрі міста.

Вучич також заявив, що вводити армію не планує і що громадянської війни не буде.

Чого вимагають протестувальники у Сербії

Відомо, що у мітингах беруть участь і студенти. Люди вимагають, щоб Александр Вучич призначив дострокові парламентські вибори, а він відмовляється.

Мітингувальники також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Дачича через нещодавні насильства силовиків під час демонстрацій.

Відомо, що Сербія прагне членства в Європейському Союзі, проте Вучич має тісні зв’язки з Росією та Китаєм.

Джерело : AP News

