Меланія Трамп може подати до суду на сина Байдена: що сталося

Перша леді США Меланія Трамп може подати до суду на сина експрезидента Штатів Гантера Байдена за твердження, що її з чоловіком нібито познайомив сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн. Її вимогою у позові може бути компенсація у понад $1 млрд.

Меланія Трамп погрожує судом сину експрезидента

Як пише британський мовник BBC, із заявою про можливий позов проти Гантера Байдена виступили адвокати першої леді від її імені. Вони назвали твердження Байдена “хибним, зневажливим, наклепницьким та провокаційним”.

Син 46-го президента США Джо Байдена Гантер зробив відповідну заяву під час інтерв’ю на початку серпня 2025 року. Тоді він розкритикував колишні зв’язки президента з Епштейном.

Зараз дивляться

У листі адвокатів першої леді, який вони відправили адвокату Гантера Байдена, є вимога щодо відкликання його заяви та публічного вибачення. В іншому разі йому загрожує судовий позов із вимогою компенсації “понад $1 млрд збитків”.

Також там йдеться, що перша леді через заяву Байдена зазнала “неймовірної фінансової та репутаційної шкоди”. Крім того, молодшого сина Байдена звинувачують у “багаторічному використанні імен інших” та повторенні цієї заяви, “щоб привернути до себе увагу”.

Нагадаємо, що на початку місяця в інтерв’ю з режисером Ендрю Каллаганом Гантер Байден заявив, що Епштейн познайомив Меланію з Дональдом Трампом. Як зазначили адвокати першої леді у листі, це твердження частково ґрунтується на словах журналіста Майкла Вольфа для Daily Beast. Після отримання листа від адвоката першої леді, який оскаржував зміст та формулювання історії, статтю відкликали.

BBC інформує, що немає жодних доказів того, що їх познайомив Епштейн, який скоїв самогубство у в’язниці, очікуючи суду у 2019 році.

Адвокат Меланії Трамп заявив BBC News, що її команда домагається негайного спростування та вибачень за наклеп. За інформацією Harper’s Bazaar, вона познайомилася з Дональдом Трампом у 1998 році на вечірці модельного агентства та спершу відмовилася дати йому свій номер.

Епштейна звинувачували у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх дівчат. Він міг отримати довічне ув’язнення, однак через угоду зі слідством отримав 18-місячний тюремний термін.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.