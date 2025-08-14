Саміт на Алясці та інвестиції у дрони: підсумки зустрічі Зеленського та Стармера

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, сторони обговорили очікування від саміту на Алясці та можливі перспективи.

Зустріч Стармера та Зеленського: деталі

Як повідомив Зеленський, сьогодні у двосторонньому форматі у нього відбулася зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

– Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи, – йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо США усе ж вдасться дотиснути РФ до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії.

Президент наголосив, що зараз важливо у рамках коаліції охочих усім разом досягти дієвих форматів безпеки.

Крім того, обговорили продовження програм підтримки нашої армії, нашого оборонного виробництва. За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу.

– Також говорили з Кірком про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатися. Звісно, ми також обговорили наш столітній договір. У серпні Україна готується до її ратифікації, і в результаті ми зможемо провести розширену українсько-британську зустріч, – додав глава держави.

Також на порядку денному були інвестиції в українське виробництво дронів. Як повідомив Зеленський, є значний потенціал збільшення обсягів виробництва й Україна потребує для цього термінового фінансування. Глава держави наголосив, що саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій.

– Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього. Кіре, дякую за підтримку! – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 серпня, до Великої Британії прибув Зеленський. Видання BBC писало, що ця подія стане “останнім поштовхом для того, щоб європейські вимоги були почуті, перш ніж Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні”.

А вже завтра, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Президента України Володимира Зеленського на цій зустрічі не буде.

