Трамп готовий запровадити санкції проти РФ: названо умову

Президент США Дональд Трамп обирає шлях дипломатії та не хоче запроваджувати санкції проти Росії. Проте він готовий піти на цей крок, якщо буде у цьому потреба.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Трамп не прагне запроваджувати нові санкцій проти Росії: що відомо

Левітт назвала найсильніші сторони Трампа у перемовинах. За її словами, президент США – прихильник виважених дій і не розкриває майбутні кроки.

– Звичайно, у президента є в розпорядженні безліч інструментів, які він може застосовувати в разі потреби, але він завжди говорив, що дипломатія і переговори є його основним способом покласти край цій війні, – сказала Левітт.

Вона зазначила, що під час зустрічі із Володимиром Путіним на Алясці Трамп має намір застосувати саме інструменти дипломатії.

– Безумовно, є санкції та багато інших заходів, які президент може застосувати, якщо це буде необхідно. Не те що він цього хотів би, але він готовий до цього. Однак повторюся – дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії провести завтра особисту зустріч, – додає Левітт.

Також Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимир Путін має намір укласти мирну угоду щодо завершення війни в України під час саміту на Алясці 15 серпня.

Як пише видання CNN, Трамп налаштований на позитивний результат перемовин та підписання мирного урегулювання.

– Я вірю, що зараз він переконаний, що укладе угоду. Він укладе угоду. Я думаю, що він це зробить, – сказав Трамп.

Трамп зауважив, що наступним кроком буде організація тристоронньої зустрічі із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться в п’ятницю, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає зустріч як “пробну” й не має наперед визначених очікувань.

