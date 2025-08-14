Трамп хоче подивитися Путіну в очі і спробувати зупинити війну в Україні – Білий дім
У Білому домі розкрили головний намір президента США Дональда Трампа на саміті на Алясці – подивитися в очі російському президенту Володимиру Путіну, щоб знайти спосіб припинити війну в Україні.
Про це в ефірі телеканалу Fox News заявила речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт.
Деталі зустрічі Трампа у Путіна
– Він (президент Трамп, – Ред.) має неймовірну інтуїцію, він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та зрозуміти, якого прогресу можна досягти, щоби зрушити справу з місця, припинити цю жорстоку війну та відновити мир, – наголосила Левітт.
Вона уточнила, що президент США вирушить на Аляску у п’ятницю вранці на борту президентського літака.
Пунктом призначення стане військова база в Анкориджі, де планується особиста зустріч із Путіним.
За словами Левітт, після переговорів відбудеться двосторонній обід за участю делегацій обох країн, а далі – спільна пресконференція.
Вона підтвердила, що журналісти матимуть можливість поставити запитання обом президентам.
– Що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, – додала представниця Білого дому.
Раніше Левіт говорила, що Трамп обирає дипломатичний шлях і не хоче запроваджувати санкції проти РФ, та за потреби він піде на цей крок.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Це буде перша особиста зустріч між президентами США та Росії після зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним у Женеві у 2021 році.
Востаннє Дональд Трамп та Путін бачилися у 2018-му в Гельсінкі, де Трамп влаштував скандал, ставши на бік Путіна у питанні втручання РФ у американські вибори.
Володимир Зеленський на саміті не буде присутній, однак Трамп пообіцяв після переговорів поінформувати його та європейських союзників про досягнуті результати.
12 серпня лідери країн ЄС оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили, що жодне рішення щодо миру в Україні не може ухвалюватися без участі самої України. Єдиною державою, яка не підтримала документ, стала Угорщина.
Зеленський під час брифінгу в Берліні разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 13 серпня заявив, що основним питанням переговорів Трампа з Путіним на Алясці стане негайне припинення бойових дій.
Український президент, європейські лідери та глава США узгодили п’ять ключових принципів перед самітом на Алясці.