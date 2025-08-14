Трамп не обговорюватиме з Путіним поділ територій – NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам під час телефонної розмови в середу, що не має наміру обговорювати на зустрічі з Володимиром Путін на Алясці будь-які можливі поділи територій.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох європейських чиновників та ще три поінформовані джерела, які брали участь у цій розмові.

Саміт Трамп — Путін на Алясці 15 серпня

За їхніми даними, Трамп сказав, що їде на зустріч з Путіним з метою забезпечити припинення вогню в Україні.

Водночас вони кажуть, що у деяких європейських лідерів після розмови склалося враження, що президент США не налаштований оптимістично щодо її результатів.

Співрозмовники стверджують, що всі лідери погодилися з тим, що Україна має бути включена в переговори і саме вона повинна вирішувати, на які територіальні поступки готова піти.

– Вони також сказали, що лідери єдині в тому, що якщо Путін не погодиться на припинення вогню, Трамп, найімовірніше, запровадить нові санкції проти Росії, – пише NBC News.

Спікерка Білого дому Керолайн Левітт у відповідь на прохання видання прокоментувати ситуацію заявила, що не обговорює деталі приватних дипломатичних розмов президента, водночас зауваживши, що “Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче закінчити цю війну і зупинити вбивства, і п’ятнична зустріч з Путіним стане важливим моментом у цьому процесі”.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що під час відеоконференції 13 серпня з Дональдом Трампом, лідерами ЄС та генсеком НАТО було узгоджено п’ять принципів для завершення війни.

Джерело : NBC News

