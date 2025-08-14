У Кремлі заявили, що під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці угод не підписуватимуть

У Кремлі заявили, що не мають планів підписувати жодних угод під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня.

Про це повідомляє Sky news.

Підписання угод між США і Росією не планується: що відомо

За попередньою інформацією, Росія наразі не прогнозує жодних результатів зустрічі лідерів держав та вважає такі припущення помилковими.

Зараз дивляться

Раніше у Кремлі повідомляли про узгодження програми зустрічі і особистих перемовин між Трампом і Путіним.

Напередодні помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков розповів про деталі підготовки зустрічі.

За його словами, спершу лідери США та РФ проведуть зустріч тет-а-тет, після чого відбудеться саміт за участю делегацій.

Згідно з узгодженими даними, початок переговорів заплановано на 22:30 за Києвом, їх проводитимуть у присутності перекладачів. Перед початком саміту Трамп і Путін виступлять із короткими заявами.

Ушаков зазначив, що центральною темою зустрічі стане врегулювання війни, однак планують обговорити й інші теми.

Зустріч Трампа з Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці.

Нагадаємо, перед самітом між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, який пройде на Алясці, Україна визначила червоні лінії, щоб зміцнити свої позиції.

Також, на думку аналітиків Кремль використовує саміт на Алясці 15 серпня, щоб представити Росію як світову державу, рівну США, а російського диктатора Володимира Путіна – лідером рівня Дональда Трампа.

У ЦПД заявив, що російський диктатор Володимир Путін готує до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом на Алясці певні “історичні матеріали”, які мають довести, що Україна нібито “штучна держава”.

ЦПД такі псевдоісторичні спекуляції називають типовим прийомом російської пропаганди, до яких неодноразово вдавався у виступах і сам Путін.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.