ЄС продовжуватиме тиск на РФ: 19 пакет санкцій буде ухвалено у вересні

Європейський Союз і надалі чинитиме тиск на Росію. Наступний, 19 пакет санкцій буде ухвалено протягом вересня.

Про це повідомила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, інформує сайт Єврокомісії.

Санкції ЄС проти Росії: що відомо

– Дуже чітко хочу сказати: Європа продовжуватиме тиск на Росію, – наголосила вона.

Подеста нагадала, що ЄС уже ввів 18 пакетів санкцій, зараз триває робота над 19-м.

– Сподіваюся, ми зможемо ухвалити його наступного місяця – це, власне, той часовий горизонт, який ми маємо на увазі. І, як я вже казала, ми знаємо, що санкції працюють, і ми збережемо тиск на Росію, – підсумувала представниця Єврокомісії.

Нагадаємо, ЄС почав вводити санкції проти РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Обмеження включали заборону на торгівлю та фінансові операції, заморожування активів та заборону на в’їзд для ключових російських чиновників.

Подальші санкції обмежили доступ РФ до іноземних літаків та комплектуючих для авіаційної галузі.

У 2025 році російським авіабудівникам вдалося поставити лише один із 15 запланованих пасажирських літаків.

18-й пакет санкцій ЄС передбачає обмеження для 22 банків, санкції проти чотирьох компаній, пов’язаних із Російським фондом прямих інвестицій, обмеження для 26 підприємств, що мають стосунок до оборонної промисловості та інших стратегічних секторів економіки РФ.

У Брюсселі зазначають, що цей пакет є одним із найжорсткіших із початку повномасштабної війни та має критичне значення для подальшого обмеження можливостей Росії в ключових сферах.

