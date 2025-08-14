Зеленський прибув до резиденції Стармера у Британії
Президент України Володимир Зеленський відвідав офіційну резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів очільник уряду Кір Стармер.
Про це повідомили британські ЗМІ, які вели пряму трансляцію події. Як зазначалося раніше, зустріч відбулася у четвер вранці в Лондоні, куди глава Української держави прибув із робочим візитом.
– Сьогоднішня ранкова зустріч високого рівня між лідерами Великої Британії та України на Даунінг-стріт, 10, буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії, запланованою лише за 24 години до саміту на Алясці, – повідомляє BBC.
Видання підкреслює, що ця подія стане “останнім поштовхом для того, щоб європейські вимоги були почуті, перш ніж Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні”.
Нагадаємо, вже завтара, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Президента України Володимира Зеленського на цій зустрічі не буде.
За даними CNN, переговори відбудуться на військовій базі в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.