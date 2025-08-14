Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та розбещенні 15-річної: деталі скандалу
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Зеленський прибув до резиденції Стармера у Британії

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав офіційну резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів очільник уряду Кір Стармер.

Зеленський прибув до Британії

Про це повідомили британські ЗМІ, які вели пряму трансляцію події. Як зазначалося раніше, зустріч відбулася у четвер вранці в Лондоні, куди глава Української держави прибув із робочим візитом.

– Сьогоднішня ранкова зустріч високого рівня між лідерами Великої Британії та України на Даунінг-стріт, 10, буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії, запланованою лише за 24 години до саміту на Алясці, –  повідомляє BBC.

Видання підкреслює, що ця подія стане “останнім поштовхом для того, щоб європейські вимоги були почуті, перш ніж Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вже завтара, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Президента України Володимира Зеленського на цій зустрічі не буде.

За даними CNN, переговори відбудуться на військовій базі в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

Читайте також
Зеленський сподівається, що припинення вогню буде головною темою зустрічі Трампа і Путіна
Зеленський

Пов'язані теми:

БританіяВолодимир ЗеленськийКір СтармерКір Стармер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь