Зеленський прибув до резиденції Стармера у Британії

Президент України Володимир Зеленський відвідав офіційну резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів очільник уряду Кір Стармер.

Про це повідомили британські ЗМІ, які вели пряму трансляцію події. Як зазначалося раніше, зустріч відбулася у четвер вранці в Лондоні, куди глава Української держави прибув із робочим візитом.

– Сьогоднішня ранкова зустріч високого рівня між лідерами Великої Британії та України на Даунінг-стріт, 10, буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії, запланованою лише за 24 години до саміту на Алясці, – повідомляє BBC.

Видання підкреслює, що ця подія стане “останнім поштовхом для того, щоб європейські вимоги були почуті, перш ніж Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні”.

Нагадаємо, вже завтара, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Президента України Володимира Зеленського на цій зустрічі не буде.

За даними CNN, переговори відбудуться на військовій базі в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

