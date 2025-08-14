Зустріч на Алясці стане підготовкою до укладення угоди – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін укладе угоду під час другого саміту із Володимиром Зеленським.

Трамп зробив заяву щодо угоди з Путіним: що відомо

На тлі заяв Кремля Трамп також висловив власні очікування від зустрічі із Путіним. На його думку, Путін укладе угоду, додавши, що загроза санкцій проти Росії відіграла певну роль в організації цього саміту.

За словами Трампа, зустріч 15 серпня стане основою для подальших кроків та підготовки другої, вже за участю президента України Володимира Зеленського. Він наголосив, що економічні стимули та санкції є потужними інструментами, але утримався від уточнень щодо того, що саме може бути запропоновано.

– Ця зустріч є підготовкою до другої зустрічі. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, тому що саме на ній буде укладено угоду, – сказав Трамп в ефірі Fox News Radio.

Трамп також заявив, що в разі успішних переговорів зателефонує Зеленському та європейським лідерам. Якщо ж саміт пройде невдало, він не робитиме жодних дзвінків.

Президент США підтвердив, що після зустрічі виступить перед ЗМІ, але не знає, чи буде проводити спільну пресконференцію з Путіним.

Нагадаємо, Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться в п’ятницю, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

