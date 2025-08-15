59% американців не впевнені, що Трамп може ухвалювати правильні рішення щодо війни в Україні

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці в п’ятницю 59% американців заявили, що не впевнені, що Трамп може приймати мудрі рішення щодо російсько-української війни.

Про це йдеться у результатах опитування дослідницького центру Pew.

Як американці оцінюють підтримку України Сполученими Штатами

Близько третини опитаних (29%) вважають, що США надають Україні не достатньо підтримки, тоді як 18% висловили думку, що її надають забагато.

Як і раніше, демократи частіше за республіканців виступають за збільшення підтримки України.

Однак останнім часом зменшилась частка республіканців, які вважають, що США занадто сильно підтримують Україну.

Як “достатню” її оцінює на 15% більше американців, ніж на початку терміну Трампа.

У той же час прихильники демократів кажуть, що США мають допомагати Україні більше (48% опитаних).

Чи зобов’язані США допомагати Україні

Думки з цього питання розділилися майже навпіл – 50% вважають, що це так, тоді як 47% кажуть, що ні.

У той же час у березні прихильники республіканців лише у 23% випадків вважали, що допомога Україні є обов’язком України (тепер їх стало 35%).

Дві третини демократів кажуть, що США несуть цю відповідальність, і це практично не змінилося за останній рік.

Чи загрожує російське вторгнення до України інтересам США

Близько третини американців вважають вторгнення Росії в Україну серйозною загрозою для інтересів США. Приблизно така ж частка називає це незначною загрозою, тоді як 11% кажуть, що це не загроза.

Приблизно чверть (27%) кажуть, що вони не впевнені, чи вторгнення загрожує інтересам США.

Частка тих, хто вважає вторгнення Росії серйозною загрозою, залишається відносно стабільною протягом останніх кількох років, але нижча, ніж на початку війни у 2022 році.

Демократи, як і раніше, набагато частіше, ніж республіканці, розглядають вторгнення Росії як серйозну загрозу інтересам США (43% проти 20%).

Як американці оцінюють ставлення Трампа до України та РФ

Станом на сьогодні 33% американців кажуть, що Трамп занадто сильно сприяє Росії – і це на 10 пунктів менше, ніж у березні. Частка тих, хто вважає, що він дотримується правильного балансу (28%) або занадто сильно сприяє Україні (6%), за цей період майже не змінилася.

Водночас спостерігається 10-бальное зростання частки тих, хто не впевнений у підході Трампа (22% тоді проти 32% сьогодні).

Менша частка республіканців зараз вважає, що Трамп занадто сильно сприяє Росії порівняно з початком цього року (10% зараз проти 16% тоді). Сьогодні половина республіканців стверджує, що Трамп дотримується правильного балансу, тоді як 7% кажуть, що він занадто сильно сприяє Україні. Близько третини (31%) не впевнені – порівняно з 23% у березні.

Більшість демократів продовжують стверджувати, що Трамп занадто сприяє Росії, але частка тих, хто дотримується такої думки, зменшилася з березня (з 72% до 59%).

Наскільки опитані впевнені в рішеннях Трампа щодо війни?

Частка американців, які довіряють Трампу у прийнятті мудрих рішень щодо війни, сьогодні нижча, ніж була в липні 2024 року, під час президентської кампанії. Сьогодні 40% кажуть, що вони принаймні частково впевнені в Трампі, порівняно з 45% рік тому.

Цей зсув відбувся переважно серед республіканців. Минулого літа 81% заявили, що довіряють рішенням Трампа щодо війни. Сьогодні ця частка становить 73%. Серед демократів 12% дотримувалися такої думки минулого літа, і 11% дотримуються її сьогодні.

