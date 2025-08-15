Другосортне “м’ясо”: Кремль урізає виплати новобранцям з окремих регіонів
На тлі зростаючого дефіциту федерального бюджету Росія змушена економити навіть на головному ресурсі своєї війни — “гарматному м’ясі”.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Кастова система: різні ціни за життя громадян
Відразу в декількох суб’єктах російської федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією.
У Башкирії сума таких виплат впала з 1,6 млн до 1 млн рублів, у Ямало-Ненецькому окрузі — з 3,1 до 1,9 млн, у Бєлгородській області — з 3 млн до 800 тис., у Ніжегородській — з 3 до 1,5 млн рублів.
Водночас у низці регіонів виплати зростають: у Татарстані підняли бонус до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн більше, у Кабардино-Балкарії підвищили суму з 1,5 до 1,8 млн.
За даними ГУР, таким чином в Росії формалізується кастова система, в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному залежно від фінансових можливостей місцевих бюджетів.
Крім того, у розвідці зазначили, що фінансова діра Росії зростає рекордними темпами.
Лише за січень-липень 2025 року дефіцит бюджету РФ сягнув $61 млрд, що майже в чотири рази перевищує початковий план у $14,6 млрд.
Головними причинами фінансових негараздів стали падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів і стрімке зростання військових витрат на ведення війни проти України.