Другосортне “м’ясо”: Кремль урізає виплати новобранцям з окремих регіонів

На тлі зростаючого дефіциту федерального бюджету Росія змушена економити навіть на головному ресурсі своєї війни — “гарматному м’ясі”.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Кастова система: різні ціни за життя громадян

Відразу в декількох суб’єктах російської федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією.

Зараз дивляться

У Башкирії сума таких виплат впала з 1,6 млн до 1 млн рублів, у Ямало-Ненецькому окрузі — з 3,1 до 1,9 млн, у Бєлгородській області — з 3 млн до 800 тис., у Ніжегородській — з 3 до 1,5 млн рублів.

Водночас у низці регіонів виплати зростають: у Татарстані підняли бонус до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють доплачувати на 1 млн більше, у Кабардино-Балкарії підвищили суму з 1,5 до 1,8 млн.

За даними ГУР, таким чином в Росії формалізується кастова система, в якій життя громадян різних регіонів оцінюється по-різному залежно від фінансових можливостей місцевих бюджетів.

Крім того, у розвідці зазначили, що фінансова діра Росії зростає рекордними темпами.

Лише за січень-липень 2025 року дефіцит бюджету РФ сягнув $61 млрд, що майже в чотири рази перевищує початковий план у $14,6 млрд.

Головними причинами фінансових негараздів стали падіння нафтогазових доходів, зрив податкових планів і стрімке зростання військових витрат на ведення війни проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.