Готові до розгортання з першого дня перемир’я: Гілі про війська союзників в Україні

Британські та інші війська союзників готові діяти з першого дня у разі досягнення домовленості про припинення вогню в Україні.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі напередодні зустрічі на Алясці Дональда Трампа і Володимира Путіна, повідомляє The Independent.

Війська союзників готові діяти з першого дня перемир’я

За словами британського міністра, роль Великої Британії полягає у тому, щоби стояти поруч з Україною на полі бою та в переговорах. А також бути готовими до посилення економічного тиску на Путіна, якщо він не бажає серйозно ставитися до переговорів на Алясці.

У разі укладення мирної угоди Велика Британія пообіцяла ввести в Україну “сили підтримки”. Водночас вони матимуть право на самооборону. Це частина міжнародних домовленостей.

— Понад 200 військових стратегів із 30 країн впродовж останніх місяців розробляли детальні плани на випадок припинення вогню та підтримки багатонаціональних сил, здатних захистити безпеку в небі, на морі та сприяти боєздатності ЗСУ. Вони готові вирушити. Вони готові діяти з першого дня перемир’я, — зазначив міністр.

Гілі додав, що будь-яке завершення війни має бути досягнуте дипломатичним шляхом, та назвав зустріч Трампа і Путіна на Алясці першим кроком до серйозних переговорів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що на саміті на Алясці з російським лідером Володимиром Путіним планує обговорити обмін територіями.

Він паголосив, що остаточне рішення в цьому питанні має бути ухвалене Україною.

Більше про переговори Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня читайте в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

