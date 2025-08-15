На зустрічі Трампа й Путіна будуть присутні Рубіо та Віткофф – Білий дім

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна не буде відбуватися один на один. До саміту приєднаються держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стівен Віткофф.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Саміт Трамп-Путін пройде у форматі три-на три

– Раніше запланована зустріч один на один між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі три на три, – йдеться у повідомленні.

Переговори включатимуть державного секретаря США Марко Рубіо та головного переговорника Трампа Стівена Віткоффа.

Раніше повідомлялося, що на саміті Трампа і Путіна буде присутній міністр оборони США Піт Хегсет. Відповідне повідомлення було розміщене на сайті американського Міноборони.

Також очікувалося, що на базі буде присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 за київським часом на Алясці почалася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним.

Вони планують обговорити шляхи завершення війни в Україні та можливу мирну угоду.

Літаки президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна приземлилися у Анкориджі.

