Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Середня зарплата вчителя в Україні у 2025 році: скільки отримують освітяни
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

На зустрічі Трампа й Путіна будуть присутні Рубіо та Віткофф – Білий дім

Путін і Віткофф
Фото: Getty Images

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна не буде відбуватися один на один. До саміту приєднаються держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стівен Віткофф.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Саміт Трамп-Путін пройде у форматі три-на три

– Раніше запланована зустріч один на один між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним тепер відбудеться у форматі три на три, – йдеться у повідомленні.

Переговори включатимуть державного секретаря США Марко Рубіо та головного переговорника Трампа Стівена Віткоффа.

Зараз дивляться

Раніше повідомлялося, що на саміті Трампа і Путіна буде присутній міністр оборони США Піт Хегсет. Відповідне повідомлення було розміщене на сайті американського Міноборони.

Також очікувалося, що на базі буде присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн.

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 за київським часом на Алясці почалася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним.

Вони планують обговорити шляхи завершення війни в Україні та можливу мирну угоду.

Літаки президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна приземлилися у Анкориджі.

Читайте також
Переговори Путіна і Трампа на Алясці: онлайн-трансляція
Трамп Путін

Джерело: NBC News

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ПутінДональд Трамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь