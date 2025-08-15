Під час переговорів на Алясці РФ переконуватиме США, що може обвалити фронт – ЦПД

Керівник Генштабу РФ Валерій Герасимов підготував очільнику Кремля спеціальну карту Донеччини, яку він може представити Дональду Трампу під час переговорів на Алясці.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Які заяви підготували росіяни для переговорів на Алясці: що кажуть у ЦПД

Коваленко зазначає, що на карті позначені маршрути диверсійно-розвідувальних груп, які, імовірно, мають справити враження на американську делегацію під час переговорів на Алясці.

Росія, можливо, буде намагатися запевнити представників США, що їхня армія здатна “прорвати” фронт і просунутися на Донецькому напрямку.

Керівник ЦПД наголошує, що росіяни приховують факт того, що у більшості випадків йдеться про невеликі групи по три–п’ять осіб, а питання утримання та закріплення позицій взагалі залишають поза увагою.

– Насправді ж ситуація на фронті складна, і у росіян немає можливості швидко дійти до Краматорська і Словʼянська, як вони це намагаються вдавати, – написав Коваленко.

Він додає, що Росія не окупувала Покровськ і Костянтинівку, які мала в планах захопити ще у 2024 році.

– Годувати брехнею американців Путін справді планує, – переконаний Коваленко.

Більше про переговори Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня читайте в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

Нагадаємо, на Алясці відбудуться переговори Трампа і Путіна близько 22:30 за київським часом.

