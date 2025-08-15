Під час саміту на Алясці обговорюватиметься обмін територіями – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що на саміті на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним вони обговорюватимуть питання обміну територіями. Проте він зазначив, що “повинен дозволити Україні ухвалити це рішення”.

Про це американський президент сказав на борту літака Air Force One на шляху до Аляски, передає Reuters.

Трамп про обмін територіями

У Трампа запитали, чи буде питання про обмін територіями обговорюватися на саміті в п’ятницю, 15 серпня.

– Воно буде обговорюватися, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, що вони ухвалять правильне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут для того, щоб зібрати їх за столом переговорів. І я думаю, що є дві сторони, – сказав він.

Трамп також прокоментував продовження наступу Росії. На його думку, росіяни “намагаються вести переговори”.

За його словами, Путін “намагається створити умови. На його думку, це допоможе йому укласти кращу угоду”.

– Насправді це шкодить йому, але на його думку, це допоможе йому укласти кращу угоду, якщо вони зможуть продовжувати вбивати. Можливо, це частина світу, можливо, це просто його характер, його гени, його генетика… але я поговорю з ним про це, – додав Трамп.

Щодо гарантій безпеки для України, Трамп сказав, що вони можливі разом із Європою, але “не у формі НАТО”. Якихось деталей щодо цього питання він не надав.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці у місті Анкоридж відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Факти ICTV ведуть текстову трансляцію, де зібрані останні деталі та заяви перед зустріччю.

