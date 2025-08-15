Правила взаємності: Bloomberg розповів, як спецслужби готуються до зустрічі Трампа з Путіним

Підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіном на Алясці стала “справжнім спринтом” для Секретної служби США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зустріч Трампа з Путіним стала викликом для організаторів

За даними видання, коли тиждень тому Трамп оголосив про зустріч, єдиний агент Секретної служби на Алясці розпочав підготовку до прийому сотень співробітників найближчими днями.

Саміт відбудеться на базі Елмендорф-Річардсон, найбільшій військовій базі Аляски, яка розташована менше ніж за тисячу миль від Росії та має контрольований повітряний простір.

Однак, географічне розташування штату створює серйозні проблеми для організації безпеки.

Через обмежену кількість готельних номерів в Анкориджі та невеликий ринок прокату автомобілів, транспортні засоби та інші ресурси доправляють літаками з континентальної частини США.

Автомобілі для президентських кортежів транспортують спеціальними вантажними літаками.

Організація зустрічі регулюється складним протоколом Державного департаменту США, який передбачає абсолютну взаємність у всіх аспектах безпеки.

Російська служба безпеки контролюватиме безпосередні пересування Путіна у внутрішньому колі, тоді як Секретна служба США підтримуватиме зовнішнє кільце охорони.

Жодна зі сторін не відчинятиме двері автомобілів іншої та не користуватиметься чужим транспортом.

Принцип “дзеркального відображення” поширюється на всі аспекти: якщо 10 американських агентів розміщуються біля переговорної кімнати, точно 10 російських стоятимуть з протилежного боку.

— Якщо десять американських агентів стоятимуть перед залом переговорів, то з іншого боку стоятимуть десять російських – усе співпадає тіло в тіло, зброя до зброї, — повідомило джерело Bloomberg.

Симетрія торкається навіть найдрібніших деталей: обидві сторони привозять власні команди перекладачів, окремо узгоджуються кількість і розміри кімнат очікування.

Кожен рух кортежів ретельно планується, щоб запобігти перетину маршрутів.

Наразі до Анкориджа прибули сотні агентів, готелі заповнені, а Секретна служба досі очікує остаточного затвердження плану безпеки з російської сторони.

Нагадаємо, що зустріч між двома світовими лідерами повинна відбутись сьогодні 15 серпня.

Очікується, що однією з ключових тем переговорів стане припинення вогню в Україні.

