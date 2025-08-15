Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Середня зарплата вчителя в Україні у 2025 році: скільки отримують освітяни
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Пояснюємо
Пояснюємо
Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Різниця в часі між Україною та США: котра година у Вашингтоні та на Алясці

разница во времени Украина США

Оскільки люди по всьому світу часто спілкуються та співпрацюють онлайн, різниця в часі між країнами стала важливою. Україна та США розташовуються далеко одна від одної, тому в нас різний час. Це потрібно враховувати, коли плануєте дзвінки або зустрічі з американцями. 

Факти ICTV дізнавалися, яка різниця в часі між Україною та США. 

Різниця в часі між Україною та США 

Різниця в часі між Україною та Сполученими Штатами Америки залежить від конкретного штату, оскільки територія США охоплює кілька часових поясів. Україна ж розташована в одному часовому поясі – східноєвропейському (UTC+2 взимку та UTC+3 влітку). 

Зараз дивляться

Щоб дізнатися, скільки часу в Штатах, треба уточнити часовий пояс. США мають кілька основних часових поясів: східний, центральний, гірський, тихоокеанський, Аляски та гавайський, самоанський, Чаморро, атлантичний

Тож взимку Київ випереджає Нью-Йорк (східний час) на 7 годин, а Лос-Анджелес (тихоокеанський час) – на 10 годин. Влітку ця різниця залишається незмінною для більшості часових поясів США, оскільки обидві країни переходять на літній час (хоча дати переходу відрізняються). 

Гаваї не переходять на літній час, тому різниця в часі між Києвом і Гонолулу становить 12 годин цілий рік. 

Котра година у Вашингтоні: як дізнатися 

Вашингтон, Округ Колумбія, розміщується в часовому поясі Східного стандартного часу (EST). Час у Вашингтоні відстає від київського на 7 годин.

Якщо у Вашингтоні 09:00 ранку, то в Києві буде 16:00 того ж дня. А якщо у Вашингтоні 15:00, то в Києві вже буде 22:00 вечора. 

Оскільки обидві країни практикують перехід на літній час, у весняний та осінній періоди різниця в часі між окремими містами може тимчасово змінюватися на одну годину. В Україні перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а в Штатах – у другу неділю березня. Восени США переходять на стандартний час у першу неділю листопада, а Україна – в останню неділю жовтня. 

Тож коли ви плануєте дзвінок або відеоконференцію з кимось у США, обов’язково уточніть, у якому місті ваш співрозмовник, щоб правильно розрахувати різницю в часі та обрати зручний для обох час для спілкування. 

Читайте також
Коли переводять годинники на літній час в Україні 2025
Годинник

Джерело: Government Printing Office, GPO

Пов'язані теми:

зимовий часЛітній часСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь