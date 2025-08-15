Різниця в часі між Україною та США: котра година у Вашингтоні та на Алясці

Оскільки люди по всьому світу часто спілкуються та співпрацюють онлайн, різниця в часі між країнами стала важливою. Україна та США розташовуються далеко одна від одної, тому в нас різний час. Це потрібно враховувати, коли плануєте дзвінки або зустрічі з американцями.

Факти ICTV дізнавалися, яка різниця в часі між Україною та США.

Різниця в часі між Україною та США

Різниця в часі між Україною та Сполученими Штатами Америки залежить від конкретного штату, оскільки територія США охоплює кілька часових поясів. Україна ж розташована в одному часовому поясі – східноєвропейському (UTC+2 взимку та UTC+3 влітку).

Щоб дізнатися, скільки часу в Штатах, треба уточнити часовий пояс. США мають кілька основних часових поясів: східний, центральний, гірський, тихоокеанський, Аляски та гавайський, самоанський, Чаморро, атлантичний.

Тож взимку Київ випереджає Нью-Йорк (східний час) на 7 годин, а Лос-Анджелес (тихоокеанський час) – на 10 годин. Влітку ця різниця залишається незмінною для більшості часових поясів США, оскільки обидві країни переходять на літній час (хоча дати переходу відрізняються).

Гаваї не переходять на літній час, тому різниця в часі між Києвом і Гонолулу становить 12 годин цілий рік.

Котра година у Вашингтоні: як дізнатися

Вашингтон, Округ Колумбія, розміщується в часовому поясі Східного стандартного часу (EST). Час у Вашингтоні відстає від київського на 7 годин.

Якщо у Вашингтоні 09:00 ранку, то в Києві буде 16:00 того ж дня. А якщо у Вашингтоні 15:00, то в Києві вже буде 22:00 вечора.

Оскільки обидві країни практикують перехід на літній час, у весняний та осінній періоди різниця в часі між окремими містами може тимчасово змінюватися на одну годину. В Україні перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а в Штатах – у другу неділю березня. Восени США переходять на стандартний час у першу неділю листопада, а Україна – в останню неділю жовтня.

Тож коли ви плануєте дзвінок або відеоконференцію з кимось у США, обов’язково уточніть, у якому місті ваш співрозмовник, щоб правильно розрахувати різницю в часі та обрати зручний для обох час для спілкування.

Джерело: Government Printing Office, GPO

