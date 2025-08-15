Сотні людей протестують в Анкориджі проти виключення України із саміту – ЗМІ

Сотні жителів Аляски вийшли на протест в Анкориджі на підтримку України, вимагаючи запросити президента Володимира Зеленського на переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє FREEДОМ.

Протести на Алясці 15 серпня: що відомо

За даними видання, більшість присутніх на акції — американці, яких нічого не пов’язує з Україною, але які виступають за справедливе врегулювання конфлікту.

Протест стався на тлі минулих заяв Дональда Трампа про виключення української сторони з переговорного процесу.

Напередодні журналісти запитали президента США, чи буде Володимир Зеленський присутній на переговорах.

Трамп відповів, що українського лідера не було у списку учасників, хоча додав, що той міг би поїхати.

За словами Трампа, Зеленський уже відвідав чимало міжнародних зустрічей за останні три з половиною роки, але “нічого не сталося”.

Американський президент також заявив, що під час особистої зустрічі з Володимиром Путіним «у перші дві хвилини» зрозуміє, чи можливо досягти мирної угоди.

При цьому він не виключив варіанту тристоронніх переговорів або окремої зустрічі між Путіним та Зеленським.

Зі свого боку Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні наголосив, що сподівається на обговорення негайного припинення вогню під час сьогоднішньої зустрічі на Алясці.

Президент України зазначив, що Трамп запропонував після переговорів провести особистий контакт для обговорення результатів.

Зеленський також заявив, що Путін перед зустріччю блефує, створюючи враження готовності захопити всю Україну та демонструючи показову байдужість до санкцій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що під час телеконференції з європейськими лідерами Трамп запевнив, що припинення вогню стане одним із головних пріоритетів на переговорах з російським диктатором.

Фото: FREEДОМ

