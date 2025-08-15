Трамп поспілкувався з Лукашенком перед самітом на Алясці: про що говорили
Президент США Дональд Трамп зателефонував самопроголошеному очільнику Білорусі Олександру Лукашенку перед переговорами на Алясці з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Трамп подякував Лукашенку за звільнення 16 в’язнів. Вони обговорили звільнення з білоруських в’язниць ще 1 300 людей.
Про це Трамп повідомив у мережі Truth Social.
Розмова Трампа і Лукашенка: що відомо
– Я мав чудову розмову з шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було подякувати йому за звільнення 16 в’язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1 300 в’язнів. Наша розмова була дуже гарною, – написав Трамп.
Президент США додав, що було обговорено багато тем, зокрема “візит президента Путіна на Аляску”.
Трамп запевнив, що чекає з нетерпінням на зустріч із президентом Лукашенком у майбутньому.
Зараз глава Білого дому прямує до Аляски на зустріч із Путіним.
Більше про переговори Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня читайте в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Нагадаємо, у червні спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог здійснив візит до Білорусі, де провів зустріч із Лукашенком.
Під час перебування американського дипломата влада Лукашенка звільнила 14 політичних в’язнів, серед яких був і колишній кандидат у президенти Сергій Тихановський, що провів за ґратами понад п’ять років.
Після звільнення Тихановський звернувся до Дональда Трампа із проханням допомогти у звільненні інших білоруських політв’язнів та закликав західні країни не зменшувати тиск на білоруську владу.