Трамп поспілкувався з Лукашенком перед самітом на Алясці: про що говорили

Президент США Дональд Трамп зателефонував самопроголошеному очільнику Білорусі Олександру Лукашенку перед переговорами на Алясці з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Трамп подякував Лукашенку за звільнення 16 в’язнів. Вони обговорили звільнення з білоруських в’язниць ще 1 300 людей.

Про це Трамп повідомив у мережі Truth Social.

Розмова Трампа і Лукашенка: що відомо

– Я мав чудову розмову з шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було подякувати йому за звільнення 16 в’язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1 300 в’язнів. Наша розмова була дуже гарною, – написав Трамп.

Президент США додав, що було обговорено багато тем, зокрема “візит президента Путіна на Аляску”.

Трамп запевнив, що чекає з нетерпінням на зустріч із президентом Лукашенком у майбутньому.

Зараз глава Білого дому прямує до Аляски на зустріч із Путіним.

Більше про переговори Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня читайте в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

Нагадаємо, у червні спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог здійснив візит до Білорусі, де провів зустріч із Лукашенком.

Під час перебування американського дипломата влада Лукашенка звільнила 14 політичних в’язнів, серед яких був і колишній кандидат у президенти Сергій Тихановський, що провів за ґратами понад п’ять років.

Після звільнення Тихановський звернувся до Дональда Трампа із проханням допомогти у звільненні інших білоруських політв’язнів та закликав західні країни не зменшувати тиск на білоруську владу.

