РФ не може мати права вето на вступ України до ЄС і НАТО – європейські лідери
Російський диктатор Володимир Путін не повинен впливати на європейське майбутнє України.
Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів за результатами перемовин президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці.
Путін не може заборонити Україні вступ до НАТО та ЄС: що відомо
Європейські лідери після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці заявили, що Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО. Так само не може бути жодних обмежень щодо чисельності чи розвитку ЗСУ.
– Не повинно бути жодних обмежень для Збройних сил України або для її співпраці з третіми країнами. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО, – йдеться у заяві.
Також лідери ЄС наголосили, що рішення щодо територій може обирати лише Україна, а міжнародні кордони не можуть змінюватися за допомогою сили.
– Наша підтримка України продовжуватиметься. Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій і встановлення справедливого та тривалого миру, – наголосили європейські лідери.
Нагадаємо, після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці Європейський Союз очікує проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського і готовий долучитися до його підготовки.