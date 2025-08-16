РФ не може мати права вето на вступ України до ЄС і НАТО – європейські лідери

Російський диктатор Володимир Путін не повинен впливати на європейське майбутнє України.

Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів за результатами перемовин президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці.

Путін не може заборонити Україні вступ до НАТО та ЄС: що відомо

Європейські лідери після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці заявили, що Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО. Так само не може бути жодних обмежень щодо чисельності чи розвитку ЗСУ.

Зараз дивляться

– Не повинно бути жодних обмежень для Збройних сил України або для її співпраці з третіми країнами. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО, – йдеться у заяві.

Також лідери ЄС наголосили, що рішення щодо територій може обирати лише Україна, а міжнародні кордони не можуть змінюватися за допомогою сили.

– Наша підтримка України продовжуватиметься. Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій і встановлення справедливого та тривалого миру, – наголосили європейські лідери.

Нагадаємо, після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці Європейський Союз очікує проведення тристороннього саміту за участю президента України Володимира Зеленського і готовий долучитися до його підготовки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.