Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

США розглядають санкції проти Роснефті та Лукойлу у разі провалу саміту на Алясці

санкції
Фото: Depositphotos

США вивчають можливість запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів Роснефть та Лукойл як один із варіантів тиску на президента РФ Володимира Путіна для досягнення перемир’я з Україною.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Санкції проти Роснефті та Лукойлу: що відомо

За словами співрозмовників, санкції проти двох найбільших російських нафтовидобувних компаній мають на меті обмежити енергетичні доходи Кремля у разі, якщо саміт Трампа та Путіна не дасть результатів.

Американські чиновники зазначають, що через побоювання щодо зростання цін на нафту, що Трамп може зробити такий крок короткостроковим.

Серед інших можливих заходів – посилення обмежень для так званого тіньового флоту російських нафтових танкерів та додаткові мита для покупців російської нафти, зокрема Китаю.

Джерела наголошують, що будь-який з цих кроків буде впроваджуватися поступово.

Раніше Трамп заявляв, що віддає перевагу митам перед санкціями, вважаючи їх більш дієвими.

Міністерство фінансів США поки не прокоментувало цю інформацію.

Державна Роснафта, яку очолює близький соратник Путіна Ігор Сєчін, та Лукойл є двома найбільшими нафтовими виробниками Росії.

Разом вони забезпечують майже половину загального експорту сирої нафти країни – близько 2,2 млн барелів на день у першій половині цього року, за оцінками Bloomberg.

Трамп Путін

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ПутінДональд Трампнафтасанкції
