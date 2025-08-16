Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Трамп повідомив Зеленському та лідерам ЄС, що Путін хоче отримати весь Донбас – ЗМІ

Дональд Трамп, Путін
Фото: Факти ICTV

Під час телефонної розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та лідерами ЄС президент США заявив, що Росія не змінила своєї позиції у питанні територій. За словами американського лідера, очільник Кремля прагне повністю контролювати Донецьку та Луганську області.

Про це повідомляє Bloomberg.

Путін прагне повністю отримати контроль над Донбасом: що відомо

Видання пише, що Путін вимагає повного виходу українських військ із території Донецької та Луганської областей.

За словами джерел Bloomberg, Росія готова відмовитися від претензій щодо контролю над районами Херсонщини та Запоріжжя, території яких зараз контролює Україна, фактично заморозивши лінію фронту там.

Трамп заявив, що готовий сприяти гарантіям безпеки для України, але без залучення НАТО, припустивши, що Путін може погодитися на такий формат.

Як пише видання, лідери ЄС стурбовані такими заявами. Деякі з них вважають, що тепер Трамп може чинити тиск на Зеленського, змушуючи українського лідера піти на територіальні поступки задля укладання мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна-Америка-Росія після півторагодинної розмови за результатами саміту з Путіном і формат майбутніх переговорів.

