Трамп запросив лідерів ЄС приєднатися до зустрічі із Зеленським у Вашингтоні – NYT

Дональд Трамп запросив європейських лідерів доєднати до зустрічі із Володимиром Зеленським, яка відбудеться у Вашингтоні 18 серпня.

Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на анонімні джерела.

Зустріч Трампа, Зеленського і лідерів ЄС у Вашингтоні: що відомо

Видання пише, що Трамп заявив представникам Євросоюзу про повну підтримку ідеї завершення війни в Україні. Під час зустрічі лідер США планує представити план мирної угоди, який, імовірно, може включати територіальні поступки з боку України.

Також джерела вказують на зміну позиції Трампа щодо негайного припинення вогню після зустрічі з Путіним на Алясці.

Президент США нібито вважає, що швидкого мирного договору можна досягти, якщо президент Зеленський погодиться передати Росії весь Донбас, включно з тими районами, які ще залишаються під контролем України.

Також, за даними анонімних джерел NYT, російський диктатор висунув додаткові вимоги, а саме повернути офіційний статус російській мові в Україні та надати безпеку російським православним церквам.

Напередодні лідери ЄС у своїй заяві повідомили про те, що Україна має самостійно ухвалювати рішення щодо своїх територій.

Водночас у виданні зазначили, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами не згадав про можливість нових санкцій чи економічного тиску на Росію. Європейські ж політики підкреслили, що продовжуватимуть політику санкцій і тиску на Москву доти, доки не припиняться вбивства в Україні.

Нагадаємо, після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці Європейський Союз очікує проведення тристороннього саміту за участі президента України Володимира Зеленського.

