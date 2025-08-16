Укр Рус
У Кремлі заявляють, що на Алясці не обговорювали тристоронню зустріч

У Кремлі заявили, що Путін і Трамп не обговорювали тристоронню зустріч із Зеленським
Фото: Факти ICTV

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков стверджує, що під час зустрічі на Алясці між російським диктатором Путіним та президентом США Дональдом Трампом не обговорювали можливість тристоронньої зустрічі за участі України.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Тристороння зустріч: що кажуть у Кремлі

За словами Ушакова, тема проведення тристороннього саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського нібито поки не порушувалася.

Крім того Ушаков сказав медіа, що “не знає”, коли відбудеться можлива друга зустріч Трампа та Путіна.

У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці у місті Анкоридж відбувся саміт за участю Трампа та Путіна.

Американський президент повідомив, що за його підсумками не було підписано жодної угоди, але саму зустріч він назвав “дуже продуктивною”.

На брифінгу він також анонсував телефонні розмови з НАТО на Зеленським, щоб “розповісти йому про зустріч”.

Згодом президент України повідомив, що мав окрему розмову з Трампом, яку назвав змістовною, а потім спільну за участі європейських лідерів. Зеленський заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі у форматі Україна-Америка-Росія.

