У США готують законопроєкт про визнання РФ спонсором тероризму через викрадення дітей

Американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль планують внести до Сенату законопроєкт, який може офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму через масове викрадення й депортацію українських дітей. Також до цього списку може потрапити і Білорусь.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерело, поінформоване про законопроєкт.

РФ можуть визнати спонсором тероризму через викрадення дітей: що відомо

Видання пише, що документ опирається на дані уряду України та численні звіти у медіа. У них ідеться, що Росія та Білорусь починаючи з 2022 року незаконно вивезли десятки тисяч українських дітей.

– Згідно з надійними повідомленнями, Російська Федерація викрала, депортувала або перемістила українських дітей віком від кількох місяців до 17 років. Режим президента Путіна прагне русифікації українських дітей шляхом викрадення, депортації або переміщення, щоб знищити їхню українську ідентичність, – йдеться у проекті законопроекту на який посилається NBC.

Також зазначається, що Білорусь сприяла викраденням українських дітей, як безпосередній союзник Росії.

Якщо законопроєкт буде внесений і ухвалений, Росія отримає 60 днів на те, щоб довести, що зниклі діти повернуті до своїх родин або опікунів у безпечних умовах та розпочався процес їхньої повної реінтеграції в українське суспільство.

У разі невиконання цієї вимоги держсекретар США буде зобов’язаний офіційно визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму.

Видання повідомляє, що минулого місяця сенатори Грем і Блументаль, імовірно, передали законопроєкт президентові України Володимиру Зеленському під час зустрічі в Римі.

Також перша леді США Меланія Трамп висловила занепокоєння через масові викрадення українських дітей. У п’ятницю на Алясці Дональд Трамп передав Володимиру Путіну особистий лист від дружини, в якому йшлося про цю проблему.

Фото: Андрій Єрмак

