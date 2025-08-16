ЄС готовий долучитися до підготовки тристороннього саміту з Україною – заява

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці Європейський Союз очікує проведення тристороннього саміту за участі президента України Володимира Зеленського і готовий долучитися до його підготовки.

Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів, текст якої є в розпорядженні Європейської правди.

Спільна заява європейських лідерів: що відомо

Документ підписали:

Зараз дивляться

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Франції Емманюель Макрон,

прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем’єр-міністр Британії Кір Стармер,

президент Фінляндії Александр Стубб,

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск,

президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

— Сьогодні вранці президент Трамп поінформував нас та президента Зеленського після своєї зустрічі з главою Росії на Алясці 15 серпня 2025 року. Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення російської агресивної війни та досягнення справедливого і тривалого миру, — йдеться в заяві.

Лідери ЄС також додали, що готові працювати з президентом Трампом та президентом Зеленським над підготовкою тристороннього саміту за підтримки Європи.

Європейські лідери наголошують на тому, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.

Раніше Туск повідомив у мережі X, що європейські лідери провели розмову для оцінки інформації, наданої президентом Трампом про результати зустрічі на Алясці, та вислухали думку президента України Зеленського.

Спільна заява з’явилася на тлі того, що саміт Трампа з Путіном завершився без конкретних домовленостей про припинення вогню в Україні, але з обіцянкою подальших переговорів.

Нагадаємо, що після телефонної розмови з Дональдом Трампом президент Україн Володимир Зеленський заявив про готовність до тристоронньої зустрічі.

Також український лідер анонсував візит до Вашингтона у понеділок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.