Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
У готелі в Анкориджі на Алясці знайшли документи Держдепу США з конфіденційною інформацією щодо саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Про це повідомляє Американське Національне громадське радіо (NPR).
На Алясці знайшли документи Держдепу з подробицями переговорів Трампа і Путіна: що відомо
Документи знайшли в бізнес-центрі готелю на Алясці. У них докладно описано подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна.
За даними видання NPR, співробітники відомства випадково залишили 8 сторінок паперів у спільному принтері.
Серед знайдених документів:
- розклад зустрічей,
- точні місця проведення,
- список учасників із контактами американських посадовців,
- меню запланованого обіду на честь Володимира Путіна.
Видання пише, що на одному з паперів було описано подарунок для російського диктатора від США – статуя білоголового орлана. Також була знайдена схема розсадки під час обіду, який під час саміту скасували.
У документах вказувалося, що обід планували провести “на честь його високоповажності Володимира Путіна”. На схемі Трамп і Путін мали сиділи один навпроти одного.
У знайдених документах зазначено, що обід мав бути досить простим. До його меню входило три страви, а саме: зелений салат, філе-міньйон та палтус, а на десерт – крем-брюле.
Адміністрація Трампа офіційно прокоментувала знахідку. У Білому домі заперечили порушення безпеки та назвали матеріали багатосторінковим меню. Державний департамент США не коментував ситуацію.
У свою чергу експерти вважають такий інцидент свідченням недбалості персоналу під час підготовки заходу такого високого рівня.
Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрілися президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.