Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна

У готелі в Анкориджі на Алясці знайшли документи Держдепу США з конфіденційною інформацією щодо саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це повідомляє Американське Національне громадське радіо (NPR).

На Алясці знайшли документи Держдепу з подробицями переговорів Трампа і Путіна: що відомо

Документи знайшли в бізнес-центрі готелю на Алясці. У них докладно описано подробиці переговорів президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна.

За даними видання NPR, співробітники відомства випадково залишили 8 сторінок паперів у спільному принтері.

Серед знайдених документів:

розклад зустрічей,

точні місця проведення,

список учасників із контактами американських посадовців,

меню запланованого обіду на честь Володимира Путіна.

Видання пише, що на одному з паперів було описано подарунок для російського диктатора від США – статуя білоголового орлана. Також була знайдена схема розсадки під час обіду, який під час саміту скасували.

У документах вказувалося, що обід планували провести “на честь його високоповажності Володимира Путіна”. На схемі Трамп і Путін мали сиділи один навпроти одного.

У знайдених документах зазначено, що обід мав бути досить простим. До його меню входило три страви, а саме: зелений салат, філе-міньйон та палтус, а на десерт – крем-брюле.

Адміністрація Трампа офіційно прокоментувала знахідку. У Білому домі заперечили порушення безпеки та назвали матеріали багатосторінковим меню. Державний департамент США не коментував ситуацію.

У свою чергу експерти вважають такий інцидент свідченням недбалості персоналу під час підготовки заходу такого високого рівня.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрілися президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.

