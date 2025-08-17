Атака дронів на залізничний вузол під Воронежем: була затримка потягів

Вночі 17 серпня дрони аткували залізничну станцію у Воронезькій області, через що була затримка руху поїздів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали і підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Вибухи у Воронежській області РФ 17 серпня: що відомо про наслідки

За даними ЗМІ, йдеться про ураження залізничної станції Лиски, що розташована в однойменному місті. Це великий залізничних вузол.

Місцеві жителі чули близько 10 вибухів і спостерігали спалахи в небі.

Гусєв повідомив про нібито збиття засобами ППО кількох БпЛА у трьох районах Воронежської області.

За його словами, внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, була затримка руху декількох поїздів, а також поранено монтажника колії залізничної станції.

У тому ж районі горіли магазин і речовий ринок, ще в одному муніципалітеті – газова труба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

