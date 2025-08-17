Коаліція охочих готова розгорнути в Україні сили підтримки після припинення бойових дій

Коаліція охочих під час віртуальної зустрічі у понеділок, 18 серпня, підтвердила відданість підтримці України та заявила про готовність розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій.

По це пише Sky News.

Коаліція охочих готова ввести миротворців в Україну

Учасники Коаліції охочих знову наголосили на готовності направити сили підтримки для стабілізації ситуації в Україні після завершення війни.

Зустріч очолили президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Європейські лідери підтвердили свою непохитну підтримку Києва та відзначили прагнення президента Володимира Зеленського до справедливого і тривалого миру.

– Лідери високо оцінили зобов’язання президента США Дональда Трампа надати Україні гарантії безпеки, в яких Коаліція охочих відіграватиме ключову роль завдяки створенню Багатонаціональних сил для України та додаткових заходів, – йдеться у підсумковій заяві коаліції.

Учасники нагадали, що готові розгорнути сили забезпечення безпеки одразу після припинення бойових дій, допомогти у захисті українського неба, морських кордонів та у відновленні боєздатності Збройних сил України.

Нагадаємо, у Брюсселі закінчилась віртуальна зустріч лідерів країн Коаліції охочих за участі президента Володимира Зеленського та під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона.

Зустріч Коаліції охочих відбулася напередодні зустрічі Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

Учасники зустрічі Коаліції охочих підтримали незалежність та суверенітет України.

