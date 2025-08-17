Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовлялася від територій – Рубіо

Головне Рубіо заявив, що мирна угода не буде за вимогами РФ.

Україну ніхто не змушує відмовлятися від територій.

Обидві сторони мають робити поступки.

Угода має визначити кордони, безпеку України та відбудову.

Державний секретар США Марко Рубіо заявляє, що потенційна мирна угода між Україною та РФ не буде ідентичною озвученим вимогам РФ для укладання такої угоди і на Україну.

За його словами, ніхто не тисне, щоб Україна відмовлялася від своїх територій, зокрема, вже окупованих РФ, але обидві сторони мають зрештою піти на певні поступки.

Про це Рубіо заявив NBC News.

Зараз дивляться

Рубіо прокоментував мирну угоду між Україною та РФ

На питання, чи може він підтвердити, чи під час перемовин Володимир Путін наполягав на тому, щоб залишити за РФ в рамках потенційної угоди всю окуповану територію України, Рубіо відповів:

– Дивіться, зрештою, якщо українці не готові відмовитися від цього, і ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від цього, то я не думаю, що якщо буде укладено мирну угоду, вона буде саме такою. Але він (Путін – ред.) безумовно, висуває вимоги, він, безумовно, просить про речі, які українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо змушувати їх поступатися. А українці просять про речі, від яких росіяни не збираються відмовлятися, – зазначив він.

Рубіо уточнив, що США намагаються провести серйозні переговори і “знайти компроміс між двома ворогуючими сторонами у складній війні, де росіяни, як завжди, відчувають, що мають перевагу, а українці проявляють неймовірну хоробрість у боях і в оборонній позиції, яку вони зайняли”.

Він відзначив, що українці завдали росіянам величезних втрат і тільки за останній місяць на війні було вбито близько 20 тис російських солдатів.

– Обидві сторони дуже затяті. Це складне завдання, але ми будемо продовжувати працювати над ним, тому що президент визначив пріоритетом спробу припинити війну, яка ніколи не повинна була відбутися, – сказав Рубіо.

На прохання назвати хоча б одну річ, яку Трамп просить РФ поступитися, щоб досягти миру, держсекретар сказав, що “не буду розкривати ці речі, тому що якщо ми це зробимо, то переговори можуть зірватися”, але зрештою заявив, що “кожна сторона – якщо угода буде укладена – повинна буде чимось поступитися”.

Він зазначив, що саме про поступки і йдуть переговори.

Переговори між Україною та РФ надзвичайно складні

Рубіо додав, що кожна сторона під час переговорів прагне отримати максимально все, чого бажає. Це стосується і України, і РФ.

Проте, за його словами, домовленостей можна досягти лише тоді, коли кожна зі сторін водночас і щось здобуває, і чимось поступається. Саме тому процес виявився настільки складним.

– Важливо усвідомити: чим довше триває війна, тим складніше її завершити, адже сторони постійно шукають нові важелі впливу одна на одну. У цьому випадку – так само і російська сторона, – сказав держсекретар.

За його словами, “ось чому завтра приїжджає Зеленський, ось чому завтра приїжджають європейські лідери”.

– Ми всі знаємо, які елементи має містити така угода – потрібно обговорити, як будуть виглядати території і як будуть виглядати кордони після закінчення цього конфлікту. Потрібно обговорити законне прагнення України до безпеки в довгостроковій перспективі, щоб упевнитися, що вона не буде знову зазнавати вторгнення. Потрібно обговорити, як відбудеться відновлення України, і як можна відбудувати країну, яка зазнавала нападів так часто, як протягом останніх трьох з половиною років, – сказав Рубіо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.