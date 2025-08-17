Сі Цзіньпін пообіцяв не нападати на Тайвань, поки я буду президентом – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв йому не розпочинати вторгнення на Тайвань, доки він перебуває при владі.

Трамп заявив, що Китай не вторгнеться до Тайваню за його каденції

Про це Трамп розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News, напередодні своїх переговорів із російським президентом Володимиром Путіним щодо війни Москви проти України, пише CNN.

– Я скажу вам, знаєте, у вас дуже схожа ситуація з президентом Сі щодо Китаю та Тайваню, але я не вірю, що це станеться, поки я тут. Побачимо, – заявив Трамп у програмі Special Report.

За його словами, китайський лідер прямо запевнив його у цьому.

– Він сказав мені: “Я ніколи цього не зроблю, поки ви президент”. Президент Сі сказав мені це, і я сказав: “Що ж, я це ціную”, але він також сказав: “Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий”, – сказав він.

Нагадаємо, перша підтверджена телефонна розмова Трампа та Сі в межах другого президентського терміну американського лідера відбулася у червні.

Раніше, у квітні, Трамп також повідомляв про дзвінок від китайського лідера, однак деталей тоді не розкрив.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, неодноразово заявляв про наміри “возз’єднання” з островом, зокрема військовим шляхом.

Тайвань, зі свого боку, рішуче відкидає претензії Пекіна.

У п’ятницю посольство КНР у Вашингтоні назвало тайванське питання “найважливішим і найчутливішим” у відносинах між Китаєм та США.

– Уряд США повинен дотримуватися принципу одного Китаю та трьох спільних комюніке США та Китаю, розсудливо вирішувати питання, пов’язані з Тайванем, та щиро захищати китайсько-американські відносини, мир і стабільність у Тайванській протоці, – наголосив речник посольства Лю Пен’ю.

Хоча Вашингтон є ключовим постачальником зброї Тайваню та головним міжнародним союзником острова, формальних дипломатичних відносин між США та Тайванем немає.

Офіційний Тайбей поки не коментував слова Трампа. Водночас у суботу представник правлячої Демократичної прогресивної партії Ван Тін-юй заявив, що Тайвань високо цінує підтримку з боку США.

– Однак… Безпека не може покладатися на обіцянки ворога, а також не може покладатися виключно на допомогу друзів. Зміцнення нашої власної обороноздатності є фундаментальним! – наголосив він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, на початку квітня Китай проводив військові навчання на кількох напрямках біля Тайваню, залучаючи до них різні підрозділи своїх Збройних сил, включно з армією, ВМС, повітряними та ракетними силами.

Це сталося після того, як США пообіцяли протидіяти агресії Пекіна в цьому регіоні.

