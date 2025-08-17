Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Шкільні канікули 2025-2026 в Україні: орієнтовні дати та тривалість
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Стубб може поїхати із Зеленським на зустріч із Трампом – Politico

Зустріч Зеленського з Трампом 18 серпня: ЗМІ пишуть, що там буде Александр Стубб
Фото: Getty Images

У ЄС вирішили вжити заходів для підвищення шансів на успішні переговори президента України Володимира Зеленського з американським лідером 18 серпня, тому разом з ним до США може поїхати один з улюблених співрозмовників Дональда Трампа – президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це пише на Politico з посиланням на двох європейських дипломатів та ще одне джерело.

Зустріч Зеленського з Трампом 18 серпня

– Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським і переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори, – пише видання.

Зараз дивляться

Після зустрічі з російським диктатором на Алясці у п’ятницю, яка не принесла жодних проривів у переговорах, Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня, а потім спробує зібрати тристоронню зустріч.

– Європа та Україна розглядають саміт у понеділок як ключ до того, щоб переконатися, що Трамп не погодиться на вимоги Путіна, які вони вважають неприйнятними, такі як передача Росії українських територій, які Москва лише частково взяла під свій контроль, – зазначає Politico.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що 18 серпня зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Він також підтримав пропозицію президента США щодо тристоронньої зустрічі Україна-Америка-Росія.

Читайте також
Трамп хоче організувати зустріч із Зеленським та Путіним 22 серпня – Axios
Трамп прагне провести тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним 22 серпня

Джерело: Politico

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийДональд ТрамппереговориСША-УкраїнаФінляндія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь