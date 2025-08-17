Стубб може поїхати із Зеленським на зустріч із Трампом – Politico

У ЄС вирішили вжити заходів для підвищення шансів на успішні переговори президента України Володимира Зеленського з американським лідером 18 серпня, тому разом з ним до США може поїхати один з улюблених співрозмовників Дональда Трампа – президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це пише на Politico з посиланням на двох європейських дипломатів та ще одне джерело.

Зустріч Зеленського з Трампом 18 серпня

– Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським і переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори, – пише видання.

Після зустрічі з російським диктатором на Алясці у п’ятницю, яка не принесла жодних проривів у переговорах, Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня, а потім спробує зібрати тристоронню зустріч.

– Європа та Україна розглядають саміт у понеділок як ключ до того, щоб переконатися, що Трамп не погодиться на вимоги Путіна, які вони вважають неприйнятними, такі як передача Росії українських територій, які Москва лише частково взяла під свій контроль, – зазначає Politico.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що 18 серпня зустрінеться з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Він також підтримав пропозицію президента США щодо тристоронньої зустрічі Україна-Америка-Росія.

