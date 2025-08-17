Віткофф: Росія пішла на поступки щодо п’яти областей України

Під час переговорів між президентом США Дональдом Трампом із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці російська сторона пішла на поступки щодо п’яти українських областей.

Про це у неділю, 17 серпня повідомив спеціальний посланець США Стів Віткофф в ефірі CNN.

Він також розкрив деякі деталі домовленостей, досягнутих під час зустрічі.

Зараз дивляться

Що сказав Віткофф

За словами американського дипломата, у підходах Москви до можливого мирного врегулювання простежується “певна поміркованість”, що, на його думку, “обнадіює”.

Він наголосив, що про ці сигнали вже поінформовано європейських партнерів.

– Москва пішла на поступки щодо п’яти областей України. Поступки, на які погодилася піти Росія, не поглинуть всю Україну, – заявив Віткофф.

Крім того він зазначив, що президенти Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися про “надійні гарантії безпеки”, які, за його словами, передбачають “захист за статтею 5 від Сполучених Штатів”.

Віткофф зауважив, що США та Росія вже узгодили рамкові гарантії безпеки для України, однак остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Водночас він уточнив, що “поступки” Кремля фактично зводяться до обіцянки не захоплювати всю територію України. Це питання, за його словами, планують обговорити з президентом Володимиром Зеленським у США.

Нагадаємо, що Стів Віткофф був присутній на переговорах у форматі “три на три”.

На опублікованих кадрах видно, як він робив нотатки під час розмови. У зустрічі також узяв участь держсекретар США Марко Рубіо.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.