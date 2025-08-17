Європа не потерпить миру, який є іншим словом для капітуляції – Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що здача східних регіонів України є нічим іншим, як диктатом Росії.

Мир має базуватися на міжнародному праві – Матернова

– В Анкориджі президент Трамп вирішив не наполягати на припиненні вогню. Натомість Путін представив так звану “мирну пропозицію”, яка є не чим іншим, як диктатом агресора: наприклад, від України очікується, що вона здасть східну частину своєї території, більше того те, що Путін досяг військовим шляхом. Такий “мир” є неприйнятним, – написала Матернова у Facebook.

Вона наголосила, що від початку позиція Європейського Союзу була чіткою та незмінною: мир має базуватися на міжнародному праві, а саме – на повазі до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

– Жодних ілюзій, жодних компромісів з агресорами. Завтра президента Зеленського у Вашингтоні супроводжуватимуть лідери Франції, Німеччини, Британії, Італії, Фінліндії та Європейського союзу. Їхня спільна присутність у Білому домі є чітким сигналом: Європа єдина та рішуча з Україною. Вона не потерпить миру, який є просто іншим словом для капітуляції, – зазначила дипломатка.

Посол підкреслила, що лише спільні зусилля ЄС та США можуть змусити Путіна піти на реальне припинення бойових дій, а згодом – і на справжній мир.

– Україна може повністю покладатися на своїх європейських партнерів. ЄС продемонстрував тверду позицію, мужність і розум. Тому що поставити агресора в позицію диктувати умови миру означатиме поставити під загрозу мир у всій Європі, – підсумувала Матернова.

