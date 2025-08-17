Жодних обмежень для ЗСУ – фон дер Ляєн про умови мирної угоди
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності припинення вбивств українців росіянами. Вона підкреслила, що не має значення, як саме це буде названо – домовленістю про припинення вогню чи мирною угодою.
Про це вона заявила 17 липня в Брюсселі під час спільного з Володимиром Зеленським спілкування з пресою після завершення двосторонньої зустрічі.
Головне – припинити вбивства українців
Глава ЄК відповіла на запитання, чи погоджується вона з позицією президента США Дональда Трампа, що немає потреби в припиненні вогню, треба негайно починати мирні переговори.
– Я думаю, що важлива не термінологія. Важливо, який буде ефект. І результатом має бути припинення вбивств. Це найважливіша частина, незалежно від того, чи називаємо ми це припиненням вогню, чи мирною угодою. Припинення вбивств – це пункт номер один, – наголосила фон дер Ляєн.
Вона виступила за якнайшвидше проведення тристоронньої зустрічі за участю президентів України, США та Росії.
– І я вважаю, що дуже важливо дотримуватися чітких часових рамок. Тож важливий не сам термін, а зміст, – наголосила президентка ЄК.
Гарантії безпеки для України та ЄС
Вона також підкреслила потребу в надійних гарантіях безпеки як для України, так і для Європи у разі досягнення мирних домовленостей між Києвом та Москвою.
– Ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту як України, так і життєво важливих інтересів безпеки Європи. Україна повинна бути здатною відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень для українських збройних сил, будь то співпраця з іншими третіми країнами чи допомога від інших третіх країн, жодних обмежень для українських збройних сил, – сказала вона.
Президентка Єврокомісії знову використала своє відоме порівняння та закликала зробити Україну “сталевим дикобразом, якого потенційні загарбники не зможуть перетравити”.
– Ми вітаємо готовність президента Трампа зробити свій внесок у гарантії безпеки для України, подібні до статті 5, і Коаліція охочих, включаючи Євросоюз, готова зробити свій внесок, – додала вона.
Європа має сама відповідати за свою безпеку
Однак фон дер Ляєн підкреслила, що головна відповідальність за безпеку Європи лежить на самих європейцях:
– Робота із захисту Європи – це, перш за все, наш обов’язок, і ми наполегливо працюємо над прискоренням та розширенням масштабів, оскільки ми нарощуємо обороноздатність Європи.
Вона нагадала про використання інструменту SAFE, який дозволяє узгоджувати оборонні потреби країн-членів ЄС та України, а також зміцнювати промислову оборонну базу України.
Зокрема, йдеться про розвиток безпілотних технологій. За словами фон дер Ляєн, у найближчі тижні вона відвідає прикордонні держави-члени ЄС.
Крім того, президентка ЄК підтвердила, що Євросоюз продовжує підтримувати європейську інтеграцію України.
– Це саме по собі також є гарантією безпеки, – сказала вона.
Фон дер Ляєн повідомила про свою участь у відеоконференції Коаліції охочих та у зустрічі у Вашингтоні, де разом із Зеленським та європейськими лідерами відбудуться переговори з Дональдом Трампом у Білому домі.
За її словами, там планується обговорити всі ключові питання, включно з безпековими гарантіями.