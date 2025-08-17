Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Зустріч із Трампом у Білому домі: хто полетить до США разом із Зеленським

Володимир Зеленський 
Фото: Офіс президента

До зустрічі президента України Володимира Зеленського з очільником США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня приєднається широке коло європейських лідерів.

Про участь різних політиків повідомляють світові ЗМІ.

Хто поїде із Зеленським до Вашингтона

Так, на запрошення Зеленського до зустрічі з очільником США Дональдом Трампом у Білому домі приєднається президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Однак спершу вона зустрінеться з українським лідером у Брюсселі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у переговорах у Вашингтоні.

Крім того, серед європейських лідерів, які приєднаються до зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні будуть:

  • канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
  • прем’єр-міністр Фінляндії Александр Стубб;
  • прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;

Як зазначають у Politico, присутність широкого кола європейських лідерів має на меті запобігти можливим конфліктам між Трампом і Зеленським та переконати президента США врахувати позицію Європи в подальших переговорах щодо України.

Саміт у Білому домі розглядають як ключову подію, яка дозволить запевнити, що Трамп не погодиться на неприйнятні вимоги Росії.

Таким чином, зустріч у Вашингтоні стане найбільшою міжнародною нарадою щодо України з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч Коаліції охочих.

Її співочолюватимуть французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Згідно з повідомленнями ЗМІ Володимир Зеленський вже прибув до Брюселю.

