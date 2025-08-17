Зустріч із Трампом у Білому домі: хто полетить до США разом із Зеленським
До зустрічі президента України Володимира Зеленського з очільником США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня приєднається широке коло європейських лідерів.
Про участь різних політиків повідомляють світові ЗМІ.
Хто поїде із Зеленським до Вашингтона
Так, на запрошення Зеленського до зустрічі з очільником США Дональдом Трампом у Білому домі приєднається президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Однак спершу вона зустрінеться з українським лідером у Брюсселі.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у переговорах у Вашингтоні.
Крім того, серед європейських лідерів, які приєднаються до зустрічі Зеленського з Трампом у Вашингтоні будуть:
- канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
- прем’єр-міністр Фінляндії Александр Стубб;
- прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер;
Як зазначають у Politico, присутність широкого кола європейських лідерів має на меті запобігти можливим конфліктам між Трампом і Зеленським та переконати президента США врахувати позицію Європи в подальших переговорах щодо України.
Саміт у Білому домі розглядають як ключову подію, яка дозволить запевнити, що Трамп не погодиться на неприйнятні вимоги Росії.
Таким чином, зустріч у Вашингтоні стане найбільшою міжнародною нарадою щодо України з початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі відбудеться зустріч Коаліції охочих.
Її співочолюватимуть французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Згідно з повідомленнями ЗМІ Володимир Зеленський вже прибув до Брюселю.