Історична перемога: Eurimages закриває двері для російського кіноринку

На щорічних зборах правління Фонду з підтримки кіноіндустрії в Європі Eurimages, що відбулися у Стамбулі в червні 2025 року, було ухвалено рішення, що увійде в історію як символ непохитної європейської солідарності та етичної відповідальності.

Відтепер секретаріат фонду категорично рекомендує продюсерам, які отримують його фінансову підтримку, повністю утриматися від будь-якої комерційної експлуатації фільмів на території Російської Федерації. Це не просто рекомендація — це чітка позиція: імена тих, хто проігнорує її, будуть публічно розголошені.

Кіно, що живить війну: гола правда про Eurimages та Росію

Eurimages – це не просто фінансовий інструмент, це серце європейського кінематографа, засноване Радою Європи у 1989 році для підтримки мистецтва, що відображає європейську культурну ідентичність, художню різноманітність та свободу вираження.

Завдяки його підтримці світ побачили такі шедеври, як Найгірша людина в світі, Корсет, Трикутник смутку — фільми, що здобували найвищі нагороди в Каннах, Берліні, Венеції та були номіновані на Оскар, BAFTA, Золотий глобус. Вони стали яскравим свідченням того, як Eurimages допомагає європейському кіно заявити про себе на світовій арені.

Однак за цим блиском ховалася жахлива реальність. Ці ж самі фільми, частково профінансовані європейськими платниками податків через Eurimages, згодом потрапляли на російські екрани. Кожен проданий квиток, кожна трансляція означали мільйони євро, що надходили до бюджету країни-агресора через податки та збори.

Ця ганебна практика, по суті, фінансувала російську військову машину, що руйнує Україну, і була прямою зрадою європейських цінностей. Eurimages, усвідомлюючи цю кричущу проблему, більше не може миритися з таким компромісом.

Український голос, що пролунав у серці Європи

Рішення Eurimages – це не просто бюрократична резолюція, це моральний імператив, що відображає тиск та принциповість. Будь-який продюсер, який отримає підтримку фонду, буде чітко поінформований про цю позицію, а порушення буде публічним. Це новий стандарт етики для кіноіндустрії.

Ця знакова культурна та етична перемога належить Україні. Вона стала можливою завдяки скоординованим зусиллям українських представниць у Eurimages – Вікторії Ярмощук (виконавчої директорки Української кіноасоціації) та відомої продюсерки Олександри Костіної.

Їхня невтомна наполегливість, глибока фаховість та майстерний дипломатичний підхід змусили одну з найавторитетніших європейських інституцій не просто відреагувати, а й рішуче діяти проти кричущої проблеми.

Боротьба за культурну справедливість: кінець монополії та пакетних угод

Більше того, фонд звернув увагу на злочинну практику російських дистриб’юторів, які скуповують права на відомі фільми “пакетом територій”. Цей пакет передбачав не лише РФ, а й Україну, країни Балтії та інші держави Східної Європи. У результаті українські та європейські глядачі часто не могли побачити фільми, які частково фінансувалися з їхніх бюджетів.

Eurimages чітко заявив: це пряме порушення принципів культурної справедливості. Фонд закликав власників прав негайно припинити укладати подібні угоди, захищаючи доступ до кіномистецтва для всіх європейців.

Зазначені рішення обговорювалися понад рік, бо вимагали ретельного юридичного обґрунтування в усіх країнах-учасницях. Українська консалтингова компанія Media Resources Management провела спеціальне дослідження, що довело економічні наслідки розповсюдження європейського кіно в Росії.

Культура як зброя: європейські фільми не фінансуватимуть війну

У той час, коли деякі дистриб’ютори знову розглядають можливість співпраці з російським ринком, рішення Eurimages стало потужним та безапеляційним сигналом солідарності Європи з Україною.

Європейські фільми мають доносити цінності, а не фінансувати війну! Кожен квиток, куплений у країні-агресорі, – це не лише внесок у кривавий бюджет РФ, а й відкочування від європейської єдності.

Україна глибоко вдячна всім країнам-членам, які підтримали це рішення. Це не просто чергова резолюція – це рішучий крок до культурної чесності, визнання болю та жахливих реалій війни і прагнення до справжньої, безкомпромісної європейської солідарності.

Спільна перемога держави та індустрії

Ця перемога – результат не лише професійних зусиль індустрії, а й злагодженої співпраці з боку держави. Державне агентство України з питань кіно рішуче наголошує на надзвичайній важливості повноцінної участі України у роботі Eurimages.

Навіть в умовах війни Держкіно забезпечує регулярну сплату членських внесків, тісно співпрацює з секретаріатом фонду та всебічно сприяє активній міжнародній інтеграції українських кінематографістів.

– Це спільна перемога держави та української кіноіндустрії. Україна вкотре доводить: навіть у найтяжчі часи вона залишається активною та впливовою частиною європейської культурної спільноти. Йдеться не про символічний жест, а про конкретний крок до культурної чесності й справедливості. Ухвалене рішення створює реальні перепони для використання європейського контенту в Російській Федерації, впроваджує механізм, який не дозволяє фінансувати країну-агресора через європейські культурні продукти, передбачає публічне виявлення імен продюсерів, які співпрацюють із російською індустрією. Це не компроміс — це інструмент. Це не виняток — це новий стандарт. Ми вдячні всім, хто зробив цей крок можливим, — зазначив Андрій Осіпов, голова Державного агентства України з питань кіно.

Довідково: про Eurimages

Eurimages — це культурний фонд, створений у 1989 році під егідою Ради Європи. Він підпорядковується Комітету міністрів Ради Європи та є невід’ємною частиною її стратегії підтримки культури, плюралізму й міжкультурного діалогу через аудіовізуальне мистецтво.

Фонд сприяє:

міжнародній копродукції художніх, документальних і анімаційних фільмів;

європейському прокату та розповсюдженню незалежного кіно;

рівності, екологічній відповідальності та культурному різноманіттю.

Eurimages об’єднує понад 40 країн — членів Ради Європи, зокрема Україну, та виступає одним із головних інструментів фінансування незалежного кіно в регіоні, тепер – з чітким етичним компасом.

Фото: Українська кіноасоціація

