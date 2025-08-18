Скарги надсилайте друзям у Москву: Сибіга відповів на закиди Сійярто
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко відповів на заяву очільника угорського МЗС Петера Сійярто, який звинуватив Україну у обстрілі нафтопроводу, що веде до Угорщини.
Про це очільник українського МЗС написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Сибіга відповів на закиди Сійярто: що відомо
Сибіга у своєму дописі наголосив, що саме Росія розпочала цю війну.
– Петере, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер, – написав очільник МЗС України.
За його словами, Угорщина свідомо зберігає свою залежність від Москви, навіть після початку повномасштабної війни.
– Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві, – додав Сибіга.
У чому Сійярто звинувачує Україну
Уранці 18 серпня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що через атаку України зупинив роботу нафтопровід. Також міністр нагадав про те, що Угорщина відіграє важливу роль у постачанні електроенергії в Україну.
У його заяві йдеться, що нібито через атаку України на нафтопровід у Росії було зупинено постачання нафти до Угорщини. Також він назвав це ударом по енергетичній безпеці.
Сійярто додав, що Київ і Брюссель начебто прагнуть втягнути Будапешт у війну в Україні.
– Це не наша війна, ми не маємо до неї жодного стосунку, ми хочемо залишитися осторонь, і доки Орбан керує країною, ми й будемо залишатися осторонь, – заявив угорський міністр.
Сійярто не уточнив назву нафтопроводу, але, ймовірно, йдеться про Дружбу – головний маршрут постачання російської нафти Urals, який забезпечує понад половину імпорту Угорщини.