Скарги надсилайте друзям у Москву: Сибіга відповів на закиди Сійярто

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко відповів на заяву очільника угорського МЗС Петера Сійярто, який звинуватив Україну у обстрілі нафтопроводу, що веде до Угорщини.

Про це очільник українського МЗС написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Сибіга відповів на закиди Сійярто: що відомо

Сибіга у своєму дописі наголосив, що саме Росія розпочала цю війну.

Зараз дивляться

– Петере, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер, – написав очільник МЗС України.

За його словами, Угорщина свідомо зберігає свою залежність від Москви, навіть після початку повномасштабної війни.

– Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві, – додав Сибіга.

У чому Сійярто звинувачує Україну

Уранці 18 серпня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що через атаку України зупинив роботу нафтопровід. Також міністр нагадав про те, що Угорщина відіграє важливу роль у постачанні електроенергії в Україну.

У його заяві йдеться, що нібито через атаку України на нафтопровід у Росії було зупинено постачання нафти до Угорщини. Також він назвав це ударом по енергетичній безпеці.

Сійярто додав, що Київ і Брюссель начебто прагнуть втягнути Будапешт у війну в Україні.

– Це не наша війна, ми не маємо до неї жодного стосунку, ми хочемо залишитися осторонь, і доки Орбан керує країною, ми й будемо залишатися осторонь, – заявив угорський міністр.

Сійярто не уточнив назву нафтопроводу, але, ймовірно, йдеться про Дружбу – головний маршрут постачання російської нафти Urals, який забезпечує понад половину імпорту Угорщини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.