Ірина Гамалій, редакторка сайту
3 хв.

Єврорада збереться 19 серпня для обговорення зустрічі Зеленського з Трампом

Антоніу Кошта
Фото: Depositphotos

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 19 серпня скликав керівників держав і урядів країн-членів Європейського Союзу для підбиття підсумків переговорів у Вашингтоні щодо війни проти України.

Про це перед зустріччю Зеленського з Трампом повідомив у мережі Х Антоніу Кошта.

Засідання Євроради за підсумками зустрічі Зеленського з Трампом

 – Я скликав відеоконференцію членів Європейської Ради на завтра о 13:00 за центральноєвропейським часом для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні, округ Колумбія, щодо України, – заявив Кошта.

Він наголосив, що ЄС разом зі США “продовжуватимуть працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи”.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон для зустрічі із главою Білого дому.

Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом.

Спочатку президенти США та України будуть спілкуватися віч-на віч, потім до них приєднаються європейські лідери.

Переговори у розширеному форматі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Ключова тема – умови мирної угоди та гарантії безпеки для України.

До США їдуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте та лідери кількох країн ЄС.

Сьогодні у Вашингтоні Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Трампа з питань України Кітом Келлогом.

Трамп Зеленський 2 онлайн

