Коаліція рішучих проведе консультації зі США щодо гарантій безпеки найближчими днями

Групи планування Коаліції рішучих проведуть переговори із США щодо гарантій безпеки для України. Зустріч має відбутися найближчим часом.

Про це повідомили в уряді Великої Британії.

Коаліція рішучих працює над гарантіями безпеки для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що всі учасники Коаліції рішучих мають на меті встановити справедливий і тривалий мир для України.

– У найближчі дні групи планування Коаліції рішучих зустрінуться з американськими колегами, щоб продовжити підготовку конкретних планів з надання надійних гарантій безпеки та підготуватися до розгортання миротворчих сил у разі припинення бойових дій, – сказав Стармер під час онлайн-зустрічі коаліції.

Також учасники Коаліції рішучих обговорили посилення санкцій проти Росії, поки вона не покаже справжню готовність до реальних кроків для завершення війни в Україні.

Онлайн-зустріч стала продовженням зустрічі у Вашингтоні, де напередодні обговорювали майбутні гарантії безпеки для України.

Кір Стармер додав, що вже найближчим часом очікує прогресу у роботі над гарантіями безпеки.

Нагадаємо, США готові підтримати європейських партнерів у реалізації гарантій безпеки для України шляхом надання допомоги у повітрі.

