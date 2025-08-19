Кожну українську дитину, викрадену РФ, потрібно повернути в сім’ю – фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всі українські діти, яких викрала Росія, мають бути повернуті в свої родини.

Про це вона написала у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн про позицію Трампа щодо повернення українських дітей

– Людські жертви цієї війни повинні припинитися. А це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, має бути повернута до своїх родин, – наголосила фон дер Ляєн.

Зараз дивляться

Таким чином вона відреагувала на пост президента США Дональда Трампа в мережі Truth Social, у якому він розповів про розмову главою Єврокомісії, назвавши повернення викрадених українських дітей вершиною всіх пріоритетів.

– Це питання, що стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде працювати разом, щоб вирішити його, в надії повернути дітей в їхні сім’ї, – написав Трамп.

Фон дер Ляєн у відповідь висловила Трампу вдячність “за його чітку прихильність до забезпечення возз’єднання цих дітей зі своїми близькими”.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ додому вже повернули 1 453 дитини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.