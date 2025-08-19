Ми досягли реального прогресу: Стармер про результати зустрічі у Білому домі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі у Білому домі заявив про реальний прогрес за підсумками переговорів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів.

Стармер про результати зустрічі у Вашингтоні

За його словами, переговори були хорошими і конструктивними.

– Було справжнє відчуття єдності між європейськими лідерами, які були там, і президентом Трампом та президентом Зеленським… Сьогодні ми досягли реального прогресу, – наголосив Стармер.

Британський також назвав два матеріальні результати переговорів.

Перший – Коаліція бажаючих тепер працюватиме зі США над гарантіями безпеки.

– Це справді важливо для безпеки в Україні, для безпеки в Європі і для безпеки Великої Британії, – додав він.

Другим результатом Стармер вважає домовленість про двосторонню зустріч Зеленського з Путіним, яка була досягнута після телефонної розмови Трампа з очільником Кремля, а також тристоронню зустріч, до якої приєднається американський лідер.

– Це визнання принципу, що з деяких з цих питань, чи то територія, чи то обмін полоненими, чи то дуже серйозне питання повернення дітей, Україна має бути за столом переговорів. Це були два результати, які були найважливішими за підсумками сьогоднішнього дня. Це позитивні результати, було справжнє відчуття єдності, – резюмував Стармер.

Джерело : The Guardian

