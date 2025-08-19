Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Ми досягли реального прогресу: Стармер про результати зустрічі у Білому домі

Стармер про зустріч у Білому домі: досягнуто реального прогресу
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі у Білому домі заявив про реальний прогрес за підсумками переговорів Володимира Зеленського, Дональда Трампа та європейських лідерів.

Стармер про результати зустрічі у Вашингтоні

За його словами, переговори були хорошими і конструктивними.

– Було справжнє відчуття єдності між європейськими лідерами, які були там, і президентом Трампом та президентом Зеленським… Сьогодні ми досягли реального прогресу, – наголосив Стармер.

Зараз дивляться

Британський також назвав два матеріальні результати переговорів.

Перший – Коаліція бажаючих тепер працюватиме зі США над гарантіями безпеки.

– Це справді важливо для безпеки в Україні, для безпеки в Європі і для безпеки  Великої Британії, – додав він.

Другим результатом Стармер вважає домовленість про двосторонню зустріч Зеленського з Путіним, яка була досягнута після телефонної розмови Трампа з очільником Кремля, а  також тристоронню зустріч, до якої приєднається американський лідер.

– Це визнання принципу, що з деяких з цих питань, чи то територія, чи то обмін полоненими, чи то дуже серйозне питання повернення дітей, Україна має бути за столом переговорів. Це були два результати, які були найважливішими за підсумками сьогоднішнього дня. Це позитивні результати, було справжнє відчуття єдності, – резюмував Стармер.

Читайте також
Переговори з Путіним та гарантії безпеки: підсумки зустрічі Зеленського з Трампом
Зеленський Трамп

Джерело: The Guardian

Пов'язані теми:

Білий дімВійна в УкраїніВелика БританіяВолодимир ЗеленськийДональд ТрампКір СтармерКір СтармерпереговориРосійська агресіяСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь