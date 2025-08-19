Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Японія розглядає участь у гарантіях безпеки для України: заява прем’єра

Шігеру Ішіба
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Японії Шіґеру Ішіба заявив, що Токіо розглядає участь у наданні гарантій безпеки Україні.

Про це він сказав журналістам, передає The Japan Times.

Японія може надати гарантії безпеки Україні

– Ми будемо уважно стежити за перебігом переговорів і, ретельно зваживши, що Японія може і повинна зробити, зокрема різні юридичні та практичні аспекти, ми відіграватимемо відповідну роль, — заявив Ішіба.

Він додав, що на цей момент він не може сказати, що це буде конкретно.

Цю заяву прем’єр Японії зробив через кілька годин після того, як у Білому домі відбулася зустріч за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Як пише Kyodo News, Конституція Японії дозволяє застосування сили лише для власної самооборони, що обмежує дії країни за кордоном. Японські військові беруть участь у миротворчих місіях та операціях із боротьби з піратством за кордоном.

Напередодні переговорів у Білому домі відбулася також онлайн-зустріч за участю 30 країн Коаліції охочих, в якій взяв участь прем’єр Японії.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Коаліція охочих протягом кількох місяців працювала над комплексним пакетом гарантій безпеки, щоб стримати диктатора РФ Путіна від спроби повторного вторгнення до України у межах будь-якої потенційної мирної угоди.

