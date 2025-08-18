Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.
Зустріч Зеленського, Трампа і лідерів Європи, відновлена після перерви, закінчилася
Зустріч президентів США, України та європейських лідерів завершилася.
Оновлено о 00:45. Про це повідомили в Білому домі.
Зустріч Зеленського, Трампа і лідерів Європи: що відомо
Близько опівночі 19 серпня стало відомо про завершення зустрічі. Тоді її відновили у форматі “лише лідерів”.
Зараз дивляться
О 00:45 за київським часом у Білому домі заявили, що зустріч, відновлена після перерви, таки завершилася.
Раніше прессекретар Зеленського Сергій Никифоров повідомляв, що тристороння устріч в овальному кабінеті завершилася, але сторони залишаються у Білому домі для продовження переговорів.
Після перерви переговори мали відновитися в Овальному кабінеті тільки за участю лідерів.
Фото: Білий дім
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.