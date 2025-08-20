Армія Ізраїлю розпочала сухопутну операцію в місті Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію в місті Газа та взяла під контроль його околиці.

Про це заявив представник ЦАХАЛ, бригадний генерал Еффі Дефрін, пише The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ почав наземну операцію в Газі

– Наші війська вже контролюють околиці міста, – зазначив генерал.

Він підтвердив, що Міністерство оборони Ізраїлю планує додатково мобілізувати близько 60 тис. резервістів. Повістки вони отримають цього тижня. Ще 20 тис. викликів буде надіслано пізніше в серпні.

Зараз дивляться

За словами Дефріна, ЦАХАЛ також працює над тим, щоб мешканці Гази мали змогу евакуюватися у безпечні райони, отримати гуманітарну підтримку та медичну допомогу.

8 серпня канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердила, що кабінет безпеки схвалив його план із захоплення міста Газа силами ЦАХАЛ.

Серед основних завдань операції названо роззброєння ХАМАС, звільнення заручників, демілітаризацію сектора, забезпечення контролю Ізраїлю над безпекою та створення цивільного уряду без участі ХАМАС чи Палестинської національної адміністрації.

Ці наміри викликали хвилю критики як всередині країни, так і за її межами.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили масштабний напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. людей, ще близько 240 осіб опинилися в заручниках.

У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа. Наразі його армія контролює близько 75% території анклаву.

За даними МОЗ Гази, кількість загиблих у секторі перевищила 61 тис. осіб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.