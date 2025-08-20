Чому Путін не готовий зустрітися із Зеленським, і, можливо, ніколи не буде

У Білому домі в понеділок фактично одностайно підтримали наступний крок – двосторонню зустріч президентів РФ та України – Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Але реакція Кремля виявилася іншою, пише CNN.

Реакція РФ на заяву Трампа про підготовку зустрічі Зеленського і Путіна

– Обговорювалася ідея, що було б доцільно розглянути можливість підвищення рівня представників російської та української сторін, – заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором.

При цьому він не згадав жодного з президентів на ім’я і не натякнув, що мова йде про зустріч на найвищому рівні.

Зараз дивляться

Глава МЗС РФ Сергій Лавров у вівторок, 19 серпня, у ефірі державного телебачення висловився м’якше.

– Ми не відмовляємося від жодних форматів роботи – ні двосторонніх, ні тристоронніх. Будь-які контакти за участю перших осіб мають бути ретельно підготовлені, – зазначив він.

У перекладі з “мови Кремля” це означає, що Росія не готова до такої зустрічі. І це не повинно дивувати.

Йдеться про війну, яку Путін розпочав, визнавши частину українських територій (так звані “ДНР” та “ЛНР”) незалежними.

Він неодноразово заявляв, що Україна є “невід’ємною частиною історії, культури та духовного простору Росії”, а її відокремлення називав “історичною помилкою”.

Тому, як зазначає директорка програми Росія та Євразія в Chatham House Орисія Луцевич, якщо зустріч із Зеленським усе ж відбудеться, Путін “буде змушений змиритися з приниженням – сісти за стіл переговорів із президентом, якого вважає жартом із країни, якої для нього не існує”.

Це також означатиме кардинальну зміну риторики, яку складно пояснити власним громадянам.

– (Путін, – Ред.) роками переконував росіян через державне телебачення, що Зеленський – нацист, що Україна – маріонетка Заходу, що президент нелегітимний. Як тоді пояснити, чому він раптом з ним розмовляє? – додає Луцевич.

Кремль регулярно ставить під сумнів легітимність Зеленського, акцентуючи увагу на перенесенні виборів президента (під час війни проведення виборів є незаконним).

У останньому “мирному меморандумі” Москва висунула вимогу провести вибори до підписання будь-якої остаточної угоди.

За яких умов Путін погодився б на зустріч із Зеленським

Путін та його оточення рідко згадують Зеленського на ім’я, використовуючи натомість визначення “київський режим”. Показовим стало й те, що під час переговорів у Туреччині в травні Зеленський прибув особисто, а Путін відправив делегацію на чолі з автором підручників з історії.

Тетяна Станова, старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія Євразія та засновниця R.Politik зазначає: хоча Путін не вважає зустріч із Зеленським критичною у війні, яка для Росії передусім є протистоянням із Заходом, він все ж міг би погодитися, якби бачив у цьому перспективу.

– Ключові вимоги мають бути на столі, і Зеленський має бути готовий їх обговорювати, – сказала вона в коментарі CNN.

На сьогодні президент України відкинув головні умови Москви, серед яких відмова від контрольованих Києвом територій. Проте Путін, за словами Станової, вважає, що саме Трамп здатний змусити Україну піти на поступки.

– Трампа у Москві сприймають як політика, який може реалізувати російське бачення врегулювання. Для цього США мають працювати з Києвом і підштовхнути його до більшої гнучкості та відкритості до російських вимог, – пояснює експертка.

За її словами, Кремль може спробувати втримати Вашингтон у діалозі, погодившись на пропозицію Ушакова та розпочати новий раунд переговорів у Стамбулі, але вже за участі вищих посадовців, можливо самого Ушакова чи міністра Лаврова.

Однак Путін не ризикуватиме сісти за один стіл із Зеленським, щоб почути відмову за всіма своїми вимогами.

Трамп у понеділок заявив у Truth Social, що “почав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським”.

Але вже наступного ранку, виступаючи на Fox News, він визнав, що домовленості ще немає.

– Я ніби все організував із Путіним і Зеленським, але ж вирішувати мають вони. Ми за 7 тис. миль звіти, – заявив він.

Путін на даний момент не має жодних підстав погоджуватися. Без жодних поступок він отримав нагороду у вигляді великого саміту на Алясці та відмову Трампа від вимоги підписати перемир’я перед початком мирних переговорів.

У серпня РФ трохи зменшила масштаб нічних атак дронами на українські міста, однак знову посилила їх у понеділок ввечері, випустивши 270 дронів і 10 ракет. Якщо тиск Трампа на Зеленського ще не дав результатів, яких хоче Москва, завжди можна вдатися до військової сили.

Єдина невизначеність для Кремля зараз – кого Трамп звинуватить у разі провалу останніх мирних зусиль.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.