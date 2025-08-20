Держдеп США запровадив санкції проти двох суддів і двох прокурорів МКС

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про введення санкцій щодо чотирьох посадовців Міжнародного кримінального суду (МКС). До списку потрапили Кімберлі Прост (Канада), Ніколя Гійю (Франція), Нажат Шамім Хан (Фіджі) та Маме Мандіайє Ніанг (Сенегал).

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Санкції США щодо чотирьох суддів МКС

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що рішення ухвалене у зв’язку з участю цих посадовців у розслідуваннях та процесах проти громадян Сполучених Штатів та Ізраїлю без згоди зазначених держав.

Зараз дивляться

За його словами, діяльність МКС Вашингтон розцінює як “політизовану, таку, що зловживає повноваженнями і становить загрозу національній безпеці США та Ізраїлю”.

Санкції накладено на підставі указу президента Дональда Трампа Про введення санкцій щодо Міжнародного кримінального суду.

Реакція МКС на введення санкцій

Міжнародний кримінальний суд висловив обурення стосовно нових санкцій США щодо його посадовців. МКС назвав їх втручанням в незалежність судової інституції.

У своїй заяві МКС називає санкції США проти двох суддів та двох заступників прокурора “грубим посяганням на незалежну та неупереджену судову інституцію, яка працює на підставі мандату 125 держав-учасниць з усіх регіонів світу”.

– Це також є атакою на держави-учасниці Суду, на міжнародний правопорядок, заснований на нормах, і передусім на мільйони невинних жертв у різних куточках світу, – додали у МКС.

Суд підтвердив підтримку своїх співробітників та закликав держави-учасниці “надавати рішучу й послідовну підтримку Суду та його роботі, що здійснюється виключно в інтересах жертв міжнародних злочинів”.

Нагадаємо, на початку лютого Трамп підписав даний указ після того, як МКС видав ордер на арешт високопосадовців Ізраїлю, серед яких і прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

За інформацією ЗМІ, першим, на кого поширилися обмеження, став прокурор МКС Карім Хан, котрий раніше видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Проти нього були застосовані економічні санкції та обмеження на подорожі.

5 червня адміністрація Трампа ввела санкції проти інших представників МКС. До списку були внесені судді Солому Балунгі Босса (Уганда), Луз дель Кармен Ібаньєс Карранса (Перу), Рейн Аделаїду Софі Алапіні Гансу (Бенін) та Беті Холер (Словенія).

Марко Рубіо тоді заявив, що ці судді “брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Сполучених Штатів та їхнього союзника Ізраїлю”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.