Киргизький банк і криптобіржі: Британія запровадила санкції проти фінансових схем Кремля

Велика Британія запровадила санкції щодо фінансових каналів, які Росія використовує для фінансування війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

Велика Британія запровадила санкції проти фінансових каналів, які допомагають РФ обходити обмеження

Під санкції потрапили киргизький Капітал Банк і його директор Кантемір Чалбаєв, а також криптобіржі Grinex і Meer.

Додатково обмеження запроваджені проти кількох компаній та фізичних осіб, серед яких GRINEX LLC, CJSC TENGRICOIN, OLD VECTOR LLC, Леонід Шумаков і Altair Holding SA.

У повідомленні британського уряду йдеться, що російська влада переорієнтувалася на фінансовий сектор та криптобіржі Киргизстану. Зокрема, РФ за допомогою рублевого токена А7А5 за останні чотири місці провела фінансових операцій на суму $9,3 млрд.

На думку міністра із питань санкцій Стівен Дауті, запровадження додаткових обмежень посилюють тиск на кремлівського диктатора.

– Ці заходи посилюють тиск на російського диктатора Володимира Путіна в критичний момент і перекривають незаконні канали, які наповнюють його військову скарбницю. Разом з нашими союзниками ми будемо продовжувати підтримувати зусилля США, спрямовані на припинення цієї незаконної війни, – сказав Стівен Дауті.

В уряді Великої Британії зазначають, що санкції посилять зусилля Дональда Трампа щодо примусу Москви до переговорів.

Рішення про запровадження додаткових обмежень ухвалено після зустрічі у Вашингтоні за участю прем’єр-міністра Кіра Стармера, європейських лідерів, Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

